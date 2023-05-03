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عن عمر ناهز 74 عامًا

وفاة مصمم العملة العراقية عباس البغدادي

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٨ صباحاً
وفاة مصمم العملة العراقية عباس البغدادي
المواطن - فريق التحرير

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توفي عباس شاكر جودي، المعروف بعباس البغدادي، الخطاط ومصمم العملة العراقية، أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 74 عامًا.

نعي فناني العراق

ونعى تجمع فناني العراق على فيسبوك، الخطاط العراقي الشهير: بمزيد من الأسى والحزن ننعى خبر وفاة الخطاط العراقي عباس البغدادي، سائلين العلي القدير أن يتغمّد روحه بواسع رحمته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

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ويعد الراحل عباس البغدادي، الذي ولد في بغداد عام 1949، خبيرًا وأستاذًا في أصول وقواعد الخط العربي والزخرفة الإسلامية، ومن أهم أعماله تصميم شهادة الجنسية، وهوية الأحوال المدنية، وجواز السفر العراقي، والعملة العراقية، وشعار الدولة العراقية. وأيضًا مصحف الدولة العراقية عام 1998، إضافة إلى كتابة العديد من اللوحات الخطية على جدران المساجد العراقية، وبعض الدول العربية.

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