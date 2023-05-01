وفاة 6 أشقاء بحادث مروع على طريق الطائف – الباحة

توفى 6 أشقاء عقب حادث مروري مفجع تعرضت له أسرة على الطريق الذي يربط محافظة الطائف بمنطقة الباحة.

وبحسب ما أكده مغردون على موقع تويتر فقد تم نقل والد الأشقاء، فضلًا عن 3 أشقاء آخرين للعناية المركزة في حالة خطيرة.

كما تُوفي قائد المركبة الثانية، فيما أخرجت طفلة عمرها 4 سنوات دون إصابات.

يأتي هذا بعد حادث مفجع راح ضحيته 7 أشخاص على طريق الطائف الباحة منهم 6 أشقاء وصاحب السيارة الثانية.