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وفيات الإندومي تعيد مخاطر تناوله للواجهة

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٤ صباحاً
وفيات الإندومي تعيد مخاطر تناوله للواجهة
المواطن - فريق التحرير

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انتشرت صور ومقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تؤكد وفاة أكثر من حالة في بلدان مختلفة بسبب الشعرية سريعة التحضير “الإندومي”.

وتعد وجبة المعكرونة الجاهزة والتي يصاحبها توابل حارة جدًّا، الوجبة المفضلة لكثير من الأطفال والكبار، رغم تحذيرات دائمة من خطورة هذا الطعام على الصحة.

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طفل سعودي

وظهر فيديو لشاب سعودي يروي قصة معاناة ابنه من آثار سلبية نجمت عن تناوله إندومي كوري حار.

وحذر الأب االمكلوم، الذي يُدعى “أبو خالد”، في مقطع فيديو على حسابه الشخصي في تطبيق تيك توك من تناول هذا المنتج.

واستطرد الوالد: تذكرت إن ولدي كل إندومي حار جدًّا، من حرارتها دمعت عيني، قلت له حينها هذا سم، بنفس اليوم طول الطريق ظل يرجع يرجع.

وعدد الأطباء للأب، الحالات المصابة بسبب تناول هذه الوجبة، مؤكدين أن هذا النوع حار جدًّا، وهناك أطفال تم إزالة الزائدة لها بخلاف إجراء عمليات بواسير لهم بسببها.

وفاة شاب مصري

وفي مصر، أعلنت مستخدمة تطبيق “تيك توك” في مصر عن وفاة شقيقها بشكل مفاجئ، وحذرت متابعيها من تناول هذه الأكلة التي تسببت في وفاة أخيها.

وبينت شيريهان يوسف، شقيقة الشاب المتوفي بسبب الإندومي، أنه توفي بعد شعور بالتعب وتدهور كليته.

وجاءت الوفاة نتيجة تناول وجبة الإندومي الكوري الحار (الحراق)، بعد أن دخل شقيقها في سباق مع أصدقائه في تناول الوجبات، بحسب شقيقته.

ووفقًا لشقيقته، فقد تسبب الإندومي في حدوث التهابات وصديد بالمعدة لشقيقها وتدهور صحته، مؤكدة أنها حاولت الوصول إلى أصدقاء شقيقها والذين تناولوا معه الوجبة إلا أنها لم تصل لهم حتى هذه اللحظة للوصول إلى الحقيقة كاملة.

رأي الأطباء

لكن الدكتور محمد المنيسي، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بكلية طب القصر العيني، علق على وفاة شاب بسبب تناوله “الإندومي الكوري الحار”.

وتابع الدكتور محمد المنيسي، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بكلية طب القصر العيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة”، المُذاع عبر فضائية “الأولى”: “من الصعب القول إن الشعرية سريعة التحضير أو الإندومي قد تسبب الوفاة لأي شخص في الدنيا”.

وأردف: “الشعرية أحدث مشتقات القمح سواء مصنوعة من القمح أو من حبوب أخرى، فهذا مستحيل أن يسبب أي مشكلة بأي نوع، ومن الصعب الجزم بأن تناوله هو السبب في الوفاة”.

ولفت إلى أنه من المستحيل أن تحدث الشعرية أي مشكلة، ولكن يوجد ما يسمى بالتسمم الغذائي، وهناك أسباب كثيرة للموت بالطعام بسبب التسمم الغذائي، مضيفًا: “من الممكن أن يحدث لنا تسمم غذائي من اللبن أو من الشوربة أو من الأرز”.

من جانبه، أكد الدكتور مجدي نزيه، خبير التغذية، أن الإندومي يحتوي على جلوتومات أحادي الصوديوم وهي مادة تسبب ضمورًا في نهاية الأعصاب بالنسبة للأطفال ممن يداومون على أكل الإندومي، بالإضافة إلى أنها تؤدي لضعف في الذاكرة، مؤكدًا على أن تناول الإندومي يجب أن يكون مرة كل 10 ايام.

نتائج الدراسات

تشير العديد من الدراسات العلمية التي أجريت على الإندومي، أنه تؤثر بشكل سلبي على الصحة، وخصوصًا لدى صغار السن والأطفال، لأنها لا يمكن استبدالها بالوجبات الرئيسية، وذلك لافتقارها للعناصر الغذائية والفيتامينات والأملاح المعدنية التي تساعد في النمو السليم للجسم، وتمنح الجسم الوقاية من عديد من الإمراض المزمنة، كما أن الإندومي يحتوي على سعرات حرارية عالية تؤدي إلى الإصابة بأمراض السمنة، وتؤثر بشكل سلبي على القلب، لاحتوائها على دهون مشبعة تتسبب تراكم الدهون الضارة في الأوعية الدموية والشرايين، كما أنها تزيد من نسبة السكر في الدم، وتؤدي إلى بعض المشكلات في المعدة لأنها لا تحتوي على ألياف كافية لتسهيل عملية الهضم والإخراج، ويدور الجدل القائم حول أضرار الاندومي بسبب مادة جلوتومات الصوديوم والتي يرمز لها بالرمز E621 والتي لها بعض الأعراض السلبية على صحة الجسم مثل:

أعراض سلبية

زيادة التعرق

الصداع النصفي

الإحساس بوخز في الأقدام واليدين

آلام الصدر

القيء والغثيان

احمرار البشرة

تهيج الجلد

عدم وضوح الرؤية

الخمول

عدم التركيز

توتر الأعصاب

اضطراب في المعدة

الإصابة بالإسهال

عدم انتظام النوم والإصابة بالأرق

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