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من خلال قياس درجة الحرارة الزائدة

يمن العتيبي تخترع قمرًا صناعيًّا يحمي الأرض من الحرائق

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٤ صباحاً
يمن العتيبي تخترع قمرًا صناعيًّا يحمي الأرض من الحرائق
المواطن - فريق التحرير

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تحدثت الطالبة يمن العتيبي، الفائزة بميدالية ذهبية بمعرض آيتكس للاختراعات، عن تفاصيل اختراعها الذي نالت به الجائزة.

فكرة الاختراع

وأضافت الطالبة، في تصريحات لبرنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، أن فكرة الاختراع تقوم على استخدام التقنية لخدمة الإنسان وحماية البيئة.

وتابعت الفائزة بالميدالية الذهبية، قائلة: طورت نوعًا من الأقمار الصناعية لقياس الحرارة التي تخرج من الشمس إلى الأرض؛ بحيث يمكن للقمر الصناعي توقع الحرائق المحتملة من خلال قياس درجة الحرارة الزائدة.

وأوضحت يمن العتيبي، أن الفكرة بدأت منذ العام الماضي أثناء حضوري مؤتمر الفضاء في الرياض والذي تناول أهداف قطاع الفضاء في المملكة وحول العالم وأهمية حماية البيئة.

 

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