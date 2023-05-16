يمن العتيبي تخترع قمرًا صناعيًّا يحمي الأرض من الحرائق

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تحدثت الطالبة يمن العتيبي، الفائزة بميدالية ذهبية بمعرض آيتكس للاختراعات، عن تفاصيل اختراعها الذي نالت به الجائزة.
الطالبة يمن العتيبي (الفائزة بميدالية ذهبية في معرض آيتكس الدولي للاختراع والابتكار) تتحدث لياهلا عن تفاصيل اختراعها التي حصدت عنه الجائزة #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/fWkOxX9F9jقد يهمّك أيضاً
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) May 15, 2023
وأضافت الطالبة، في تصريحات لبرنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، أن فكرة الاختراع تقوم على استخدام التقنية لخدمة الإنسان وحماية البيئة.
وتابعت الفائزة بالميدالية الذهبية، قائلة: طورت نوعًا من الأقمار الصناعية لقياس الحرارة التي تخرج من الشمس إلى الأرض؛ بحيث يمكن للقمر الصناعي توقع الحرائق المحتملة من خلال قياس درجة الحرارة الزائدة.
وأوضحت يمن العتيبي، أن الفكرة بدأت منذ العام الماضي أثناء حضوري مؤتمر الفضاء في الرياض والذي تناول أهداف قطاع الفضاء في المملكة وحول العالم وأهمية حماية البيئة.