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أقيمت أمس في الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي

يورجن كلوب يرفض الاعتذار لحكم مباراة ليفربول وتوتنهام

الإثنين ١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢١ صباحاً
يورجن كلوب يرفض الاعتذار لحكم مباراة ليفربول وتوتنهام
المواطن - فريق التحرير

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رفض المدرب الألماني تقديم اعتذار للحكم الرابع في مباراة ليفربول وتوتنهام، وذلك بعد أن ركض تجاهه واحتفل أمامه بشكل استفزازي بالهدف الرابع لليفربول في شباك توتنهام خلال مباراة الفريقين أمس في الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقال كلوب بعد المباراة: “هذا الحكم الرابع تسبب في منحي بطاقة صفراء ووجه لي كلمات لم أقبلها، كان يجب الرد، ولا أعلم ماذا بين ليفربول وبين حكم الساحة بول تيرني، لا أعلم ماذا لديه ضدنا؟”.

وأضاف كلوب: “الحكام الإنجليز أمرهم عجيب، لا يقومون بشرح أي قرار يتخذونه، هذا شيء غريب”.

إصابة كلوب

وكان كلوب، تعرض لإصابة عضلية في مباراة ليفربول وتوتنهام بعدما جرى تجاه الحكم الرابع ليحتفل أمامه بالهدف الرابع ثم عاد وهو يعاني من إصابة عضلية في قدمه اليسرى، حيث اعترض المدرب الألماني في أوقات كثيرة من المباراة على أداء الطاقم التحكيمي.

مباراة ليفربول وتوتنهام

وتألق ليفربول في أول 15 دقيقة، حيث سجل ثلاثة أهداف عبر كل من الإنجليزي كورتيس جونز والكولومبي لويس دياز والمصري محمد صلاح في الدقائق الـ3 والـ5 والـ15.

وقلص اللاعب الإنجليزي هاري كين الفارق محرزًا الهدف الأول لتوتنهام في الدقيقة الـ41 بعد تمريرة متقنة من اللاعب الكرواتي إيفان بيرسيتش.

وفي الشوط الثاني من مباراة ليفربول وتوتنهام، عاد نادي توتنهام وأحرز هدفين عبر كل من الكوري الجنوبي هيونج مين سون والبرازيلي ريتشارلسون في الدقيقتين الـ77 والـ90.

وخطف البرتغالي ديوجو جوتا الفوز للريدز محرزًا الهدف الرابع في الدقيقة الـ94، ليفوز ليفربول ضد توتنهام برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

وأصبح رصيد ليفربول بعد الفوز 56 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد نادي توتنهام عند 54 نقطة في المركز السادس.

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