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تشمل دونيستك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون

1.5 مليون جواز سفر روسي لسكان المناطق الأوكرانية الأربع

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٨ مساءً
1.5 مليون جواز سفر روسي لسكان المناطق الأوكرانية الأربع
المواطن - فريق التحرير

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أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، الثلاثاء، أن موسكو سلمت 1.5 مليون جواز سفر في مناطق تسيطر عليها في أوكرانيا.

جواز سفر روسي

وأفاد السكان في المناطق المحتلة، في وقت سابق من هذا الشهر، أنهم تعرضوا للضغط لحمل جواز سفر روسي، لكنه ضروري من أجل إجراءات بيروقراطية أساسية، وفق فرانس برس.

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وشبهت كييف إعطاء جوازات السفر بـالجهود لطمس الهوية الأوكرانية.

وذكر ميشوستين في اجتماع حكومي: “منذ أكتوبر العام الماضي، تلقى نحو 1.5 مليون شخص جوازات سفر روسية في المناطق الجديدة”، وكان يشير إلى أجزاء من دونيستك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون، تقع تحت السيطرة الروسية.

المناطق الأربع

وتقول روسيا إنها ضمت المناطق الأربع، علمًا بأنها لا تسيطر عليها بالكامل.

وأكد ميشوستين أنه “من المهم أن يشعر جميع سكان تلك المناطق بالتغيرات الحقيقية التي تحصل في مدن وبلدات، ويروا أن جميع الشوارع والمنازل يعاد ترميمها تدريجيًا”.

منذ سنوات

تقوم روسيا منذ سنوات بإصدار جوازات سفر لأشخاص يقيمون في مناطق بإقليم دونباس، يسيطر عليها انفصاليون موالون لموسكو منذ 2014، وفي شبه جزيرة القرم التي تحتلها.

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