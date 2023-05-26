Icon

تقويم الرياض فتح باب الاستفادة أمام آلاف الأسر السعودية Icon خطوة ستخفض أسعار الوحدات السكنية 40% Icon أبرز مطالب المالية الكويتية لتخفيف الضغط على الميزانية Icon دعم iPhone 15 وiPhone 15 Plus بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل Icon تسريح ضباط أكاديمية كويتية لمنازلهم لعدم توفر وجبات Icon خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة للأسر والعمالة عبر أبشر Icon جماهير إسبانيول تقتحم أرض الملعب لمهاجمة لاعبي برشلونة Icon هولندي يخزّن جثة والده بالثلاجة لأكثر من عام Icon حالة ممطرة جديدة على السعودية تبدأ اليوم Icon البحوث الفلكية: وقفة عيد الأضحى 27 يونيو Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 53 مليار ريال

26.9 % نمو قطاع التأمين في المملكة خلال عام 2022

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٤ مساءً
26.9 % نمو قطاع التأمين في المملكة خلال عام 2022
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أصدر البنك المركزي السعودي “ساما” التقرير السنوي السادس عشر عن سوق التأمين في المملكة، الذي يُبرز تطورات ونتائج القطاع خلال عام 2022م، إضافة إلى نتائجه المالية، ومساهمته في الناتج المحلي للمملكة.

نمو قطاع التأمين

وبحسب التقرير، شهد قطاع التأمين نموًا بقرابة 26.9 في المئة في عام 2022، ليبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 53 مليار ريال، حيث شهد كل من التأمين الصحي والمركبات وتأمين الحماية والادخار ارتفاعًا ملحوظًا في إجمالي الأقساط المكتتبة.

قد يهمّك أيضاً
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 214 ريالاً للجرام

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 214 ريالاً للجرام

رامون دياز يضيف البطولة رقم 16 في مسيرته التدريبية

رامون دياز يضيف البطولة رقم 16 في مسيرته التدريبية

كما أظهر التقرير ارتفاع عمق قطاع التأمين من الناتج المحلي غير النفطي في عام 2022م ليصل إلى 2.09 في المئة، مقارنة بـ 1.91 في المئة في عام 2021م؛ نتيجة إلى الارتفاع الملحوظ في إجمالي الأقساط المكتتبة.

قد يهمّك أيضاً
الأسواق الأمريكية تقترب من كارثة ومؤشر ستاندرد آند بورز الدليل

الأسواق الأمريكية تقترب من كارثة ومؤشر ستاندرد آند بورز الدليل

وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الملك عبدالعزيز 

وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الملك عبدالعزيز 

كذلك حافظ معدل الخسارة الإجمالية للقطاع على ثباته عند 83.4 في المئة في العام 2022م.

أرباح قطاع التأمين

وأوضح تقرير البنك المركزي السعودي، بلوغ أرباح قطاع التأمين 689 مليون ريال خلال العام 2022م، مقارنة بصافي خسارة بلغ 47 ميلون ريال في عام 2021م، حيث تحسّن دخل عمليات التأمين.

كما أشار التقرير إلى ارتفاع نسبة التوطين في شركات التأمين، حيث بلغت 79 في المئة في عام 2022م، مقارنة بـ 77 في المئة في عام 2021م.

وأبرز التقرير السنوي لسوق التأمين في المملكة التطورات التنظيمية في القطاع، التي منها إصدار عدد من القواعد التنظيمية، واستحداث صيغ نموذجية لعدد من المنتجات التأمينية.

وتعدّ هذه التطورات بوادر إيجابية لقطاع التأمين، وتتسق مع جهود البنك المركزي السعودي في تطوير القطاع وزيادة نسبة مساهمته بشكل أكبر في الاقتصاد، مع التركيز على حماية حاملي وثائق التأمين والتسعير العادل للمنتجات.

ويُمكن الاطلاع على تقرير سوق التأمين السعودي لعام 2022م على زيارة الموقع الإلكتروني للبنك المركزي السعودي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ولادة طفل بـ 3 أذرع بالهند
غرائب

ولادة طفل بـ 3 أذرع بالهند

غرائب
سفارة السعودية بالكويت: اعتماد البصمة العشرية لليد لجميع المغادرين والقادمين
السعودية اليوم

سفارة السعودية بالكويت: اعتماد البصمة العشرية لليد...

السعودية اليوم
تأثير استقلال أحد التابعين لرب الأسرة على دعم حساب المواطن
السعودية اليوم

تأثير استقلال أحد التابعين لرب الأسرة على...

السعودية اليوم
3 رؤساء تنفيذيين سعوديين في صدارة قائمة فوربس
آخر الاخبار

3 رؤساء تنفيذيين سعوديين في صدارة قائمة...

آخر الاخبار
تركي آل الشيخ : تكريم عبدالرب إدريس في موسم الرياض القادم
السعودية اليوم

تركي آل الشيخ : تكريم عبدالرب إدريس...

السعودية اليوم
غوارديولا: أخطأت في لقاء مان سيتي ضد ليستر سيتي
آخر الاخبار

غوارديولا: أخطأت في لقاء مان سيتي ضد...

آخر الاخبار
خروج قطار عن مساره في روسيا بسبب انفجار عبوة ناسفة
العالم

خروج قطار عن مساره في روسيا بسبب...

العالم
عسير أكثر المناطق السعودية تعرضًا لـ البرق
السعودية اليوم

عسير أكثر المناطق السعودية تعرضًا لـ البرق

السعودية اليوم