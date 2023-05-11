2710 ريالات سعر الخروف الواحد قبل موسم عيد الأضحى

فنانون ينعون عبدالكريم عبدالقادر: فقدنا رمزًا من رموز الأغنية الخليجية ولي العهد يُتوج الهلال بلقب كأس الملك وظائف شاغرة في شركة إريكسون الهلال بطلًا لـ كأس الملك وظائف شاغرة بشركة روشن العقارية وظائف شاغرة لدى شركة أرامكس وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع ترميم ملاعب وواجهات مدارس للطفولة بالرياض الصوت الجريح عبدالكريم عبدالقادر في ذمة الله لحظة العثور على طفل تاه بغابة ليومين بميشيغان
وثق مقطع فيديو متداول، لحظة بيع عدد من الخراف في أحد أسواق المواشي، حيث بلغ سعر الرأس الواحدة 2710 ريالات، وذلك قبل موسم عيد الأضحى.
وظهر عدد من المواطنين مجتمعين في أحد أسواق المواشي من أجل الشراء، حيث قال البائع خلال الفيديو إن الأسعار تبدأ من 2710 ريالات.
وتشهد أسواق المواشي بالمملكة في مثل هذه الأيام من كل عام حركة شرائية مكثفة، وذلك قبل موسم عيد الأضحى من أجل شراء ماشية بأسعار مناسبة وذلك قبل العيد الذي ترتفع فيه الأسعار.