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وسط حركة شرائية كثيفة

2710 ريالات سعر الخروف الواحد قبل موسم عيد الأضحى

الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٠ مساءً
2710 ريالات سعر الخروف الواحد قبل موسم عيد الأضحى
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، لحظة بيع عدد من الخراف في أحد أسواق المواشي، حيث بلغ سعر الرأس الواحدة 2710 ريالات، وذلك قبل موسم عيد الأضحى.

وظهر عدد من المواطنين مجتمعين في أحد أسواق المواشي من أجل الشراء، حيث قال البائع خلال الفيديو إن الأسعار تبدأ من 2710 ريالات.

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حركة شرائية

وتشهد أسواق المواشي بالمملكة في مثل هذه الأيام من كل عام حركة شرائية مكثفة، وذلك قبل موسم عيد الأضحى من أجل شراء ماشية بأسعار مناسبة وذلك قبل العيد الذي ترتفع فيه الأسعار.

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