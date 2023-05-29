29 ذو القعدة آخر موعد لمغادرة حاملي تأشيرة العمرة

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كشفت وزارة الحج والعمرة أن آخر موعد لقدوم حاملي تأشيرات العمرة هو 15 ذو القعدة الجاري الموافق 4 يونيو المقبل.
وأضافت وزارة الحج أن آخر موعد لمغادرة المعتمرين هو 29 ذو القعدة، مشيرة إلى أن تأشيرات العمرة لا تسمح بأداء الحج.
فيديو | الحج والعمرة: تأشيرات العمرة لا تسمح بأداء الحج.. و 29 ذو القعدة آخر موعد لمغادرة حامليها#الإخبارية pic.twitter.com/PYsRs2peWoقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 24, 2023
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الحج والعمرة، أنه لا يُسمح للقادمين للمملكة بتأشيرة الزيارة بتأدية مناسك الحج.
وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن تأشيرة الزيارة مدتها 90 يومًا فقط، ولا تشمل أداء مناسك الحج، داعية إلى الحرص على المغادرة قبل انتهاء فترة التأشيرة ولالتزام بالوقت المحدد حفاظًا على سلامتهم.
وكانت وزارة الحج والعمرة بدأت في إصدار تصاريح الحج للحجاج من داخل المملكة، ابتداءً من 15 شوال 1444هـ.
كما أعلنت الوزارة أن آخر موعد لتسجيل حجاج الداخل حتى 7 ذو الحجة 1444 هجريًا، أو حتى اكتمال العدد المحدد لحجاج هذا العام.