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3 أرقام سلبية تُلاحق سييرا بعد الخسارة ضد الهلال

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٢ مساءً
3 أرقام سلبية تُلاحق سييرا بعد الخسارة ضد الهلال
المواطن - فريق التحرير

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سجل المدير الفني لفريق الوحدة، التشيلي لويس سييرا أكثر من رقم سلبي، بعد خسارته ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

خسارة الوحدة بركلات الترجيح

ولعب الوحدة ضد الهلال بالأمس في نهاية كأس الملك على ملعب الجوهرة المشعة، وتقدم فرسان مكة، وكاد أن يتوج باللقب، وسجل علي البليهي التعادل في الوقت القاتل، لتمتد المباراة إلى الأشواط الإضافية، ويفوز الزعيم بركلات الترجيح.

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وكان يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة بقيادة سييرا في الفوز بلقب كأس الملك، من أجل المشاركة في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه.

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نادي الهلال
جانب من تتويج الهلال – المصدر @Alhilal_FC

أرقام سلبية لـ سييرا

وأصبح سييرا أكثر مدير فني خسارة للقب كأس الملك، حيث سبق وتكرر السيناريو ذاته في موسم 2018\ 2019، حينما كان يقود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وخسر ضد التعاون في الوقت القاتل من الشوط الثاني.

سييرا
المدرب التشيلي – المصدر @KingCupSA

كما أهدر سييرا فرصة معادلة رقم المدير الفني الأرجنتيني إنزو هيكتور، بتحقيق بطولة كأس الملك مع فريقين مختلفين، حيث سبق وتوج باللقب مع الاتحاد في موسم 2017\ 2018، على حساب الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفشل المدرب التشيلي في تحقيق الفوز أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للمباراة التاسعة على التوالي، منذ الانتصار أمامه في الدور الأول للدوري موسم 2016\ 2017، حيث تعادل 5 مرات وخسر 4 لقاءات برفقة فرق الاتحاد، الطائي والوحدة.

سييرا
المدرب التشيلي – المصدر @alwehdaclub1

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