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إضافة تابع وعدم الأهلية أبرزها

3 أسئلة تشغل بال مستفيدي حساب المواطن بعد إيداع الدعم

الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢١ مساءً
3 أسئلة تشغل بال مستفيدي حساب المواطن بعد إيداع الدعم
المواطن - فريق التحرير

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رد برنامج حساب المواطن، على عدد من أسئلة المستفيدين، التي شغلت بالهم، وذلك بعد إيداع دعم شهر مايو أمس الأربعاء.

وقالت خدمة المستفيدين التابعة لحساب المواطن في ردها على سؤال بشأن حالة الدفعة (لا يوجد) إنها تعني أن مجموع دخل المستفيد الرئيسي والتابعين (في حال وجود تابعين) تجاوز الحد المانع من الحصول على الدعم، حيث يصرف الدعم لرب الأسرة بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة وأعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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إضافة تابع

وبشأن تأثير إضافة تابع موظف غير مستقل على مبلغ الدعم، أجابت الخدمة بالقول إنه “في حال تم إضافة تابع لابد من الإفصاح عن الدخل الخاص بالتابع وسيتم احتسابه ضمن مجموع دخل الأسرة”.

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وأضافت أنه يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار “دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم”.

عدم الأهلية

وردّت الخدمة على سؤال بشأن عدم الأهلية قائلة “في حال كانت حالة الأهلية “غير مؤهل” يلزم التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية، أسباب عدم أهلية العائل، تقديم اعتراض وارفاق المستندات إن وجدت)، وذلك بعد تحديث بيانات الشخص طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

إيداع المبالغ

وكان برنامج حساب المواطن، أعلن اليوم الأربعاء، إيداع 3.6 مليارات ريال في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم لشهر مايو.

وأكد البرنامج أن 75 % من المستفيدين تحصلوا على الدعم، حيث بلغ عددهم 11.1 مليون مستفيد وتابع.

وأشار إلى أن التسجيل في البرنامج متاح من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي واتباع خطوات التسجيل وانتظار نتائج دراسة الأهلية للحصول على الدعم.

شروط الأهلية
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن أن يكون المسجل مواطنًا سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كذلك يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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