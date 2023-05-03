3 أندية تكافح للهروب من الهبوط في الجولة الأخيرة

تقاتل أندية الفيحاء والعدالة والخليج للهرب من الهبوط وذلك عند بدء مباريات الجولة الـ30 والأخيرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين غدًا.

وقبل انطلاق مباريات الغد، يتواجد الخليج في المركز الـ15 ” قبل الأخير” برصيد 28 نقطة، العدالة في المركز الـ14 برصيد 28 نقطة، الفيحاء في المركز الـ13 برصيد 30 نقطة.

حسابات البقاء

وفي حال فازت أندية الفيحاء والخليج والعدالة في مواجهاتهم غدًا في الجولة الأخيرة، فسيكون رصيد الفيحاء 33 نقطة في المركز الـ12، العدالة سيكون رصيده 31 نقطة في المركز الـ14، الخليج سيصبح رصيده 31 نقطة في المركز الـ15 وسيهبط مع الباطن، كون العدالة متفوقًا في المواجهات المباشرة على الخليج.

ويأمل الخليج للبقاء، تعثر العدالة بالخسارة غدًا، لكي يبقى في دوري روشن في الموسم المقبل.

وسيكون عدد أندية الدوري السعودي للمحترفين في الموسم المقبل 18 ناديًا بعد صعود 4 أندية من بطولة دوري يلو وهم الأهلي والرياض والحزم والأخدود.

الجولة الأخيرة

وتنطلق جميع المباريات في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة، حيث تُقام مباريات ” الهلال ضد الرائد، الاتحاد ضد الطائي، النصر ضد الفتح، التعاون ضد الباطن، الخليج ضد أبها، الوحدة ضد الفيحاء، العدالة ضد الاتفاق، ضمك ضد الشباب”.

وكانت مباريات الجولة الـ29 أُقيمت يوم السبت الماضي وجاءت نتائجها كالتالي: ” الاتفاق تعادل مع النصر بنتيجة 1-1، التعاون فاز على الشباب بثلاثية دون رد، الوحدة هزم الطائي بنتيجة هدفين لهدف، الرائد ضد الخليج تعادل سلبي بدون أهداف، تعادل ضمك ضد الفتح بهدف لكل فريق، فوز الهلال على أبها بثلاثية دون رد، فوز الاتحاد على الفيحاء بثلاثية دون رد، تعادل الباطن مع العدالة بنتيجة هدفين لكل فريق”.

وتُوج نادي الاتحاد بلقب دوري المحترفين، بعد فوزه على الفيحاء حيث نجح في تحقيق اللقب بعد مرور 14 عامًا على آخر تتويج له بالدوري حيث كان ذلك في عام 2009.