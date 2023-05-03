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لأقوى 100 قائد في السياحة والسفر بالشرق الأوسط

3 رؤساء تنفيذيين سعوديين في صدارة قائمة فوربس

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٨ مساءً
3 رؤساء تنفيذيين سعوديين في صدارة قائمة فوربس
المواطن - فريق التحرير

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حصد ثلاثة من كبار التنفيذيين السعوديين البارزين ترتيبًا متقدمًا في تصنيف فوربس لأقوى قادة السياحة والسفر لعام 2023 في الشرق الأوسط، حيث جاء الاختيار حسب قوة التأثير والخبرة المهنية بالإضافة إلى حجم أعمال الشركة وملكيتها للأصول والإيرادات.

رئيس هيئة السياحة

وجاء الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة السعودية فهد حميد الدين في المرتبة الخامسة في القائمة تتويجًا للدور الأساسي في قيادة جهود الهيئة في الترويج للمملكة العربية السعودية كوجهة سياحية بالإضافة إلى عدد من الحملات التسويقية الناجحة كحملة “روح السعودية” والتي اجتذبت أعدادًا قياسية لزيارة المملكة.

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كما حصل الرئيس التنفيذي لشركة مطارات القابضة المهندس محمد المغلوث على المرتبة السادسة في الترتيب لجهود مطارات في إدارة تشغيل 27 مطارًا سعوديًا عبر شركاتها التابعة (مطارات الرياض، مطارات جدة، مطارات الدمام، وتجمع مطارات الثاني)، بالإضافة إلى خبرة المغلوث المهنية والتي تجاوزت 35 عامًا كان منها 18 عامًا في الإدارة التنفيذية، حيث ترأس قبل التحاقه بالشركة القابضة منصب الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض منذ بداية عام 2019م وعمل في عدة مناصب في شركة أرامكو السعودية.

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قيادة الخطوط السعودية

كما حقق الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية الكابتن إبراهيم الكشي المرتبة العاشرة في التصنيف لقيادة نجاح الخطوط السعودية واستمرارها بتوفير تجربة سفر استثنائية للمسافرين عبر أسطولها الذي يبلغ 144 طائرة، حيث نقلت السعودية خلال عام 2022 أكثر من 25 مليون مسافرًا.

وصنفت “فوربس” القادة عبر عوامل مختلفة من خلال قياس حجم وتأثير وإنجازات الشركات وقادتها، وحجم العمليات التجارية، وعدد الفنادق والغرف والمسافرين والزوار، فضلًا عن الإيرادات والاستثمارات والأصول وحجم الأساطيل. بالإضافة إلى خبرة قائد الأعمال ودرجة تأثيره والإنجازات البارزة الإضافية.

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