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غرامتها تصل إلى 500 ريال

34 مخالفًا في قبضة الأمن لارتكابهم مخالفات رعي

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٢ مساءً
34 مخالفًا في قبضة الأمن لارتكابهم مخالفات رعي
المواطن - واس

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (34) مخالفًا لنظام البيئة، (24) مواطنًا، ومواطنان خليجيان، و(8) مقيمين من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي (914) متنًا من الإبل، و(188) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية ومحمية الملك سلمان الملكية ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية شرعان.

عقوبة المخالفات

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكداً أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى (200) ريال لكل رأس.

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وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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