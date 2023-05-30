400 مليون يورو تقرب بنزيما من الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية أن اللاعب الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني تلقى عرضًا قدره 400 مليون يورو من أجل الانضمام إلى الدوري السعودي في الفترة المقبلة.

عرض خرافي لـ بنزيما

وقالت صحيفة Mundo Deportivo الإسبانية إن ريال مدريد ينتظر قرار المهاجم الفرنسي لمعرفة إذا ماكان سيبقى في الريال أو سيرحل عن الفريق في صيف العام المقبل، خاصة أن اللاعب الفرنسي معروض عليه راتب سنوي قدره 200 مليون يورو في سنتين.

وقد يخوض اللاعب الفرنسي آخر مباراة له مع نادي ريال مدريد يوم الأحد المقبل، عندما يواجه الريال فريق أتلتيك بيلباو في الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإسباني.

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد يفكر في التعاقد مع النجم الفرنسي في صيف العام الجاري.