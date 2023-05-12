41 وظيفة شاغرة لدى السلام لصناعة الطيران

أعلنت شركة السلام لصناعة الطيران، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف تدريبية وإدارية وفنية وهندسية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف السلام لصناعة الطيران

وأبرزت شركة السلام لصناعة الطيران، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدرب طيران تشبيهي F15.

– مستشار مالي.

– محلل ومبرمج حاسب آلي.

– فني إلكترونيات.

– مدرب صيانة عامة للطائرات.

– مستشار قانوني.

– أخصائي وسائل سمعية وبصرية.

– مستشار عقود فنية.

– مراقبة عقود فنية.

– مهندس برامج.

– فني وسائل سمعية وبصرية.

– فني طباعة.

– مساعد مبرمج.

– مهندس أول ميكانيكي.

– أخصائي عقود فنية.

– مهندس إلكترونيات.

– استشاري تدريب.

– محلل نظم معلومات.

– مبرمج حاسب آلي.

– فني كهرباء.

– مدرب أسلحة وتكتيكات طيران F15.

– مدرب أسلحة وتكتيكات ومستشار للقائد.

– مدرب أسلحة وتكتيكات وموجهي مقاتلات.

– أخصائي نظم معلومات.

– مدرب محركات.

– مدرب أنظمة تسليح.

– مدرب صيانة عامة للطائرات.

– أخصائي تموين.

– مشرف مشروع تخطيط مهام.

– أخصائي تسجيل رماية.

– أخصائي إبطال متفجرات.

– مهندس معماري.

– فني شبكات.

– مدرب دراسات أرضية وطيران تشبيهي.

– أخصائي محاسبة.

– استشاري عقود.

– أخصائي عقود.

– مدقق عقود فنية.

– مستشار نفسي.

– مدخل بيانات.

– إداري خدمات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة السلام لصناعة الطيران، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)