5 أمور ستتغير في تركيا حال خسارة أردوغان

قبيل يومين من الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا، والتي وصفت بالمصيرية بعد عقدين على تسلم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان وحزبه الحكم، أظهر آخر الاستطلاعات تقدمًا لمنافسه كمال كيليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري.

تشي الوعود التي أطلقها كيليتشدار أوغلو وتحالف المعارضة عامة الداعم له بما يلي من تغييرات يسعى إلى تحقيقها بحال فاز بالرئاسة والبرلمان:

عودة إلى الديمقراطية

وعد كمال كيليتشدار أوغلو مرشح التحالف الوطني للرئاسة ناخبيه ومؤيديه، أن تركيا ستتوج بالديمقراطية، مؤكدًا أنه يريد إنهاء نظام الرجل الواحد، وهي صيغة يكررها للتنديد بتركز السلطات بين يدي الرئيس.

وفي برنامجه الواقع في 240 صفحة، وعد التحالف الذي يضم ستة أحزاب بالتخلي عن النظام الرئاسي الذي اعتمد عام 2018 والعودة إلى فصل صارم بين السلطات مع سلطة تنفيذية تحاسب على قراراتها، ويعني هذا العودة إلى نظام برلماني توكل فيه صلاحيات السلطة التنفيذية إلى رئيس وزراء منتخب من البرلمان.

قضاء مستقل

تعهد أيضًا بإرساء قضاء مستقل ونزيه والإفراج عن العديد من السجناء السياسيين، ومن بينهم بطبيعة الحال صلاح الدين دميرتاش الشخصية الرئيسية في حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد والعدو اللدود لأردوغان، والمسجون منذ عام 2016 بتهمة “الدعاية الإرهابية”.

كما تسعى المعارضة لإحياء حرية التعبير وحرية الصحافة، وإلغاء جريمة إهانة الرئيس التي جعلت من الممكن خنق الأصوات المعارضة.

الدفاع عن كل النساء

إلى ذلك، أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري (وهو حزب علماني) أنه سيضمن إدراج وضع الحجاب ضمن القانون بهدف طمأنة الناخبات المحافظات اللواتي يخشين أن يقوم حزبه المعروف تاريخيًا بمعارضته للحجاب، بتغيير المكتسبات التي تحققت في ظل رئاسة أردوغان.

وقال في أحد خطاباته سندافع عن حق كل النساء متعهدًا أيضا باحترام معتقدات ونمط حياة وهويات كل فرد، كما ستعود أنقرة إلى اتفاقية إسطنبول التي تفرض ملاحقة منفذي أعمال العنف ضد النساء والتي انسحبت منها أنقرة في 2021.

ملف الاقتصاد

أما بالنسبة للاقتصاد، وهي المسألة الأهم في البلاد، فقد تعهدت المعارضة بالقطيعة مع سياسة أردوغان الذي خفض نسب الفوائد رغم التضخم الذي يفوق نسبة 50%، كما أكد التحالف الوطني أنه سيعيد التضخم إلى دون نسبة العشرة بحلول عامين وأنه سيعيد لليرة التركية مصداقيتها بعدما خسرت حوالي 80%.

دبلوماسية هادئة

تسعى المعارضة للوصول إلى عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي، لكن الدبلوماسيين والمراقبين لا يتوقعون حصول تقدم على المدى القصير أو المتوسط، كذلك تريد إعادة تأكيد مكانة البلاد داخل حلف شمال الأطلسي مع الحفاظ على حوار متوازن مع روسيا.