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يتميز بكثرة الأمطار بسبب الرياح الموسمية

5 أيام متبقية على انتهاء الربيع وبداية الصيف

الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٠ مساءً
5 أيام متبقية على انتهاء الربيع وبداية الصيف
المواطن - فريق التحرير

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توقع محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، استمرار هطول الأمطار حتى يوم الثلاثاء المقبل على عدة مناطق، لافتًا أنه مبتقٍ 5 أيام على انتهاء فصل الربيع ودخول فصل الصيف.

وأوضح العقيل خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “نشرة النهار” على “قناة الإخبارية” أن فصل الصيف يتميز بكثرة الأمطار بسبب الرياح الموسمية على المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية في مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

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استمرار الأمطار للثلاثاء

وتوقع العقيل أن تستمر الحالة الجوية المنتظرة التي بدأت اليوم أن تستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، والتي تؤثر على مناطق عسير والجوف والحدود الشمالية من مساء يوم السبت وتزداد شدتها يومي الاثنين والثلاثاء.

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ولفت العقيل إلى توقعاته بتأثر بعض أجزاء منطقة الرياض من مساء اليوم الجمعة، بسبب السحب الركامية الرعدية والتي يتوقع استمرارها حتى يوم الثلاثاء المقبل حيث تتركز على المرتفعات.

وأضاف العقيل أنه يتوقع هطول الأمطار على مرتفعات عسير ونجران والباحة وكلما كان الاتجاه شرقًا.

 

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