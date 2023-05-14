56 مليون ريال أرباح رعاية في الربع الأول

أعلنت الشركة “الوطنية للرعاية الطبية” النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 “ثلاثة أشهر”.

النتائج المالية للشركة

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه تم تسجيل 56 مليون ريال أرباح في الربع الأول بارتفاع 88% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وجاءت النتائج المالية للشركة بالتفصيل كالتالي: