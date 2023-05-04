660 مليون ريال أرباح سابك في الربع الأول

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 “ثلاثة أشهر”.

أرباح شركة سابك

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنها حققت أرباحاً بقيمة 660 مليون ريال في الربع الأول بانخفاض 90% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وجاءت النتائج المالية للشركة كالتالي: