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جميعها بقدر أقل من 2.9 ريختر

7 هزات أرضية تضرب سوريا خلال 24 ساعة

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٥ مساءً
7 هزات أرضية تضرب سوريا خلال 24 ساعة
المواطن - فريق التحرير

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سجلت محطات الرصد في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية 7 هزات أرضية خفيفة، جميعها بقدر أقل من 2.9 درجة على مقياس ريختر، وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للزلازل في سوريا، اليوم الجمعة.

7 هزات أرضية

وكشف المركز في بيان، أن الهزات سجلت منذ يوم الخميس وحتى الساعة الـ 8 من صباح الجمعة.

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وفي التفاصيل، ذكر المركز أن هزة شمال غرب اللاذقية بـ 48 كيلومترا بقدر 1.9 درجة، وأخرى جنوب غرب اللاذقية 2.6 درجة، وثلاث هزات في لواء إسكندرون، الأولى شمال غرب إدلب بـ 47 كيلومترا بقدر 2.6 درجة، والثانية شمال غرب إدلب بـ 42 كيلومترا بقدر 2.6 درجة، والثالثة شمال غرب إدلب بـ 63 كيلومترا بقدر 2.5 درجة.

كما تم تسجيل هزة في البحر المتوسط جنوب غرب تركيا بقدر 2.8 درجة، وهزة وسط تركيا بقدر 2.8 درجة.

 

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