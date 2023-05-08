8 مباريات غدًا في دوري روشن

تقام غدًا السبت 8 مباريات في الجولة الـ29 ” قبل الأخيرة” في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتقام جميع المباريات في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.

مباريات السبت في دوري روشن

وتنطلق غدًا مباريات ” الاتفاق ضد النصر” و ” الشباب ضد التعاون” و “الطائي ضد الوحدة” و ” الرائد ضد الخليج” و ” الفتح ضد ضمك” و ” أبها ضد الهلال” و” الفيحاء ضد الاتحاد” و ” الباطن ضد العدالة”.

وقبل مباريات الغد، يتواجد الاتحاد في صدارة دوري المحترفين برصيد 66 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 63 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 53 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 53 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 49 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 42 نقطة، ضمك سابعًا برصيد 35 نقطة، الطائي ثامنًا برصيد 34 نقطة، الرائد تاسعًا، الاتفاق عاشرًا برصيد 33 نقطة، أبها في المركز الـ11 برصيد 33 نقطة، الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 30 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 29 نقطة، العدالة في المركز الـ14 برصيد 27 نقطة، الخليج في المركز الـ15 برصيد 27 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 19 نقطة.