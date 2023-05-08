8 مطربين يحييون حفل روائع الموجي غدًا في البوليفارد

برعاية الهيئة العامة للترفيه، ينطلق على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد الرياض، الخميس 4 مايو، الحفل الموسيقي الضخم روائع الموجي

ويحيي الحفل الذي يحتفي بالموسيقار الراحل محمد الموجي، نخبة من نجوم العالم العربي وهم: عبادي الجوهر، أنغام، ماجد المهندس شيرين، صابر الرباعي، زينة عماد، مي فاروق، وائل جسار، والأوركسترا الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد.

يُبث الحفل الذي يبدأ تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الرياض، على الهواء مباشرةً عبر قنوات MBC1، “MBC مصر”، MBC5، “MBC العراق”، وقناة وناسة، إضافة إلى إذاعتَي MBC FM وبانوراما FM.

وفي موازاة ذلك، تقوم منصة “شاهد” للفيديو حسب الطلب بدون اشتراك بنقل الحفل مباشرةً على الهواء.