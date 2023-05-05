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لدعم الأزرق أمام أوراوا الياباني

800 مشجع لـ الهلال يصل إلى اليابان

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٥ صباحاً
800 مشجع لـ الهلال يصل إلى اليابان
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن عدد جماهير الهلال التي وصلت حتى الآن إلى العاصمة اليابانية طوكيو لمساندة أزرق الرياض ضد أوراوا الياباني وصلت إلى 800 مشجع.

ويستعد أزرق الرياض لمواجهة أوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا غدًا السبت، وذلك على ملعب سايتاما 2002 في اليابان.

جماهير الهلال

وقال الإعلامي الرياضي خالد الشعبي مراسل برنامج “أكشن مع وليد”: “حتى الآن وصل ما يقرب من 800 مشجع لدعم أزرق الرياض أمام أوراوا، أيضًا هناك جماهير سعودية في اليابان سوف تدعم الفريق أمام أوراوا”.

وأضاف الشعبي: “سلمان الفرج وسالم الدوسري لن يشاركا في مباراة أوراوا، الفرج يسير حاليًّا بعكازات”.

ويحتاج أزرق الرياض للفوز على أوراوا بأي فارق من الأهداف أو التعادل بأي نتيجة أكبر من 1/ 1 للفوز بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الخامسة في تاريخ النادي.

 

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