800 مشجع لـ الهلال يصل إلى اليابان

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كشفت تقارير إعلامية أن عدد جماهير الهلال التي وصلت حتى الآن إلى العاصمة اليابانية طوكيو لمساندة أزرق الرياض ضد أوراوا الياباني وصلت إلى 800 مشجع.
خالد الشعبي – موفد البرنامج من اليابان : وصل إلى العاصمة اليابانية تقريبا 800 مشجع لمساندة #الهلال .. سلمان الفرج تأكدت إصابته ولن يشارك .. و أوراوا حسب استعداداته سيعتمد على الدفاع والتحولات .#الهلال_اوراوا#أكشن_مع_وليد
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#Shahid
#MBCAction pic.twitter.com/yB3eNG7b6L
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) May 4, 2023
ويستعد أزرق الرياض لمواجهة أوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا غدًا السبت، وذلك على ملعب سايتاما 2002 في اليابان.
وقال الإعلامي الرياضي خالد الشعبي مراسل برنامج “أكشن مع وليد”: “حتى الآن وصل ما يقرب من 800 مشجع لدعم أزرق الرياض أمام أوراوا، أيضًا هناك جماهير سعودية في اليابان سوف تدعم الفريق أمام أوراوا”.
وأضاف الشعبي: “سلمان الفرج وسالم الدوسري لن يشاركا في مباراة أوراوا، الفرج يسير حاليًّا بعكازات”.
ويحتاج أزرق الرياض للفوز على أوراوا بأي فارق من الأهداف أو التعادل بأي نتيجة أكبر من 1/ 1 للفوز بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الخامسة في تاريخ النادي.