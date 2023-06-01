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بعد تسجيله لسوبر هاتريك

آرون بوبيندزا يخطف نجومية الجولة الـ30

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٧ مساءً
آرون بوبيندزا يخطف نجومية الجولة الـ30
المواطن - فريق التحرير

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تألق نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، الجابوني آرون بوبيندزا بشكل لافت أمام ضمك، ليخطف نجومية الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي.

آرون بوبيندزا الأفضل

وكشفت شبكة الإحصائيات “سوفاسكور”، عن تقييمات اللاعبين والتشكيلة المثالية للجولة الـ30 من دوري روشن السعودي، ومنحت آرون بوبيندزا أعلى تقييم بـ10 درجات، بعد تسجيله لسوبر هاتريك أمام ضمك.

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آرون بوبيندزا
بوبيندزا – المصدر spl

وقاد آرون بوبيندزا، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لاستعادة توازنه، وتحقيق الفوز على ضمك بأربعة أهداف مقابل هدف، ليُنهي منافسات دوري روشن السعودي في المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

ونال نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج، موراتو تقييم 9.3 درجات بعد تألقه في آخر جولات دوري روشن السعودي، ثم نجم الفيحاء، سلطان مندش بـ9.2 درجات، يليه نجم النصر، أندرسون تاليسكا، حيث حصل على تقييم 9.1 درجات.

تاليسكا
تاليسكا – المصدر @AlNassrFC

تشكيل الجولة بدوري روشن

وجاء التشكيل المثالي للجولة الـ30 من دوري روشن السعودي، كالتالي؛ حارس مرمى الوحدة، عبدالقدوس عطية، وفي الدفاع؛ حسن قادش “التعاون”، بجانب ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، مارسيل تيسيران ومحمد الدوسري.

ويتواجد في وسط وهجوم التشكيل المثالي، كل من؛ حامد الغامدي “الاتفاق”، إيغور كورونادو “الاتحاد”، سلطان مندش “الفيحاء”، تاليسكا “النصر”، آرون بوندبيدزا “الشباب”، بجانب ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج، موراتو وفابيو مارتينيز.

دوري روشن السعودي
التشكيل المثالي للجولة الأخيرة من الدوري

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