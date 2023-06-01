آرون بوبيندزا يخطف نجومية الجولة الـ30

تألق نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، الجابوني آرون بوبيندزا بشكل لافت أمام ضمك، ليخطف نجومية الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي.

آرون بوبيندزا الأفضل

وكشفت شبكة الإحصائيات “سوفاسكور”، عن تقييمات اللاعبين والتشكيلة المثالية للجولة الـ30 من دوري روشن السعودي، ومنحت آرون بوبيندزا أعلى تقييم بـ10 درجات، بعد تسجيله لسوبر هاتريك أمام ضمك.

وقاد آرون بوبيندزا، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لاستعادة توازنه، وتحقيق الفوز على ضمك بأربعة أهداف مقابل هدف، ليُنهي منافسات دوري روشن السعودي في المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

ونال نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج، موراتو تقييم 9.3 درجات بعد تألقه في آخر جولات دوري روشن السعودي، ثم نجم الفيحاء، سلطان مندش بـ9.2 درجات، يليه نجم النصر، أندرسون تاليسكا، حيث حصل على تقييم 9.1 درجات.

تشكيل الجولة بدوري روشن

وجاء التشكيل المثالي للجولة الـ30 من دوري روشن السعودي، كالتالي؛ حارس مرمى الوحدة، عبدالقدوس عطية، وفي الدفاع؛ حسن قادش “التعاون”، بجانب ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، مارسيل تيسيران ومحمد الدوسري.

ويتواجد في وسط وهجوم التشكيل المثالي، كل من؛ حامد الغامدي “الاتفاق”، إيغور كورونادو “الاتحاد”، سلطان مندش “الفيحاء”، تاليسكا “النصر”، آرون بوندبيدزا “الشباب”، بجانب ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج، موراتو وفابيو مارتينيز.