أبرز إحصائيات دوري روشن السعودي 2023

أُسدل الستار على منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، بتتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد باللقب.

أبرز أرقام الموسم

وشهد الموسم الحالي من دوري روشن السعودي إقامة 240 مباراة، وتسجيل 648 هدفًا، بمعدل 2.70 هدف لكل لقاء، وأطلقت الفرق 5568 تسديدة، بينهم 1967 تسديدة على المرمى، وتم الحفاظ على نظافة الشباك 138 مرة.

وقامت الفرق بـ201 ألف و587 تمريرة ناجحة، واُرتكب 5976 خطأ، وتم احتساب 75 ركلات جزاء، و2377 ركلة ركنية، وتم تشتيت الكرة 7925 مرة، وأشهر الحكام 874 بطاقة صفراء، و41 بطاقة حمراء، وذلك وفقًا لموقع رابطة دوري المحترفين.

ترتيب دوري روشن السعودي

وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية الموسم، كالتالي؛ الاتحاد الفائز باللقب في الصدارة برصيد 72 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن النصر الوصيف، ثم الهلال برصيد 59 نقطة، يليه الشباب بـ56 نقطة.

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون خامسًا برصيد 55 نقطة، يليه الفتح بـ43 نقطة، ثم الاتفاق برصيد 37 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن ضمك، يليه الطائي برصيد 34 نقطة، بالتساوي مع الرائد، ثم الفيحاء وأبها بـ33 نقطة.

ويتواجد الوحدة في المركز الـ13 برصيد 32 نقطة، ثم الخليج بـ31 نقطة، يليه العدالة برصيد 28 نقطة، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 20 نقطة.