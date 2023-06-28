أحمال يوم العيد 311 ميجاوات واستقرار كامل للخدمة

200 سرير في مستشفى الطوارئ بـ منى لخدمة الحجاج السعودية تدين إقدام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف في السويد BBC ترتكب خطأً صحفياً عند انضمام ميندي إلى أهلي جدة لقطات لانتشال بقايا حطام الغواصة تيتان من قاع المحيط لليابسة الوسائد تفوق مقعد المرحاض قذارة مقتل شخص ترجل من سيارة قرب مبنى القنصلية الأمريكية بجدة بسلاح ناري في يده نجم ريال مدريد على رادار ليفربول 9 مصابين نتيجة ذبح الأضاحي في طوارئ سعود الطبية وزير الإعلام في المركز الإعلامي لمنظومة النقل بمشعر منى حساب كأس العالم : انضمام ميندي لـ الأهلي سيكون كابوسًا للمهاجمين
أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن الخدمة الكهربائية في مشعر “منى” أول أيام عيد الأضحى المبارك لم تسجل أي انقطاعات مؤثرة على الشبكة، رغم ارتفاع الأحمال مقارنة بالعام الماضي، مشددة على موثوقية الخدمة الكهربائية وجاهزية فرق العمليات بالشركة ومراقبتها أداء الشبكة على مدار الساعة.
وبينت أن الخطة التشغيلية للشركة هذا العام، بمتابعة وإشراف منظومة الطاقة، وقيادة سمو وزير الطاقة تسير وفق ما هو مُخطط له، وأن الأحمال المُسجلة أول أيام العيد في منى بلغت 311 ميجاوات.
وأشارت “السعودية للكهرباء” إلى أنها تسعى إلى تقديم خدمة كهربائية بمستوى عالٍ من الموثوقية والكفاءة في الأداء في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام، من خلال عدد من المشاريع الكهربائية الجديدة التي تم تنفيذها خلال العام الحالي لتعزيز المنظومة الكهربائية، التي وصلت قيمتها الإجمالية إلى أكثر من مليار ريال، حيث أنشئت ثلاثة مشروعات لشبكة النقل، إضافة إلى 97 مشروعاً لتعزيز مشاريع التوزيع.