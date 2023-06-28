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الخطة تسير وفق ما هو مُخطط له

أحمال يوم العيد 311 ميجاوات واستقرار كامل للخدمة

الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤١ مساءً
أحمال يوم العيد 311 ميجاوات واستقرار كامل للخدمة
المواطن - واس

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أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن الخدمة الكهربائية في مشعر “منى” أول أيام عيد الأضحى المبارك لم تسجل أي انقطاعات مؤثرة على الشبكة، رغم ارتفاع الأحمال مقارنة بالعام الماضي، مشددة على موثوقية الخدمة الكهربائية وجاهزية فرق العمليات بالشركة ومراقبتها أداء الشبكة على مدار الساعة.

311 ميجاوات

وبينت أن الخطة التشغيلية للشركة هذا العام، بمتابعة وإشراف منظومة الطاقة، وقيادة سمو وزير الطاقة تسير وفق ما هو مُخطط له، وأن الأحمال المُسجلة أول أيام العيد في منى بلغت 311 ميجاوات.

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خدمة بمستوى عال

وأشارت “السعودية للكهرباء” إلى أنها تسعى إلى تقديم خدمة كهربائية بمستوى عالٍ من الموثوقية والكفاءة في الأداء في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام، من خلال عدد من المشاريع الكهربائية الجديدة التي تم تنفيذها خلال العام الحالي لتعزيز المنظومة الكهربائية، التي وصلت قيمتها الإجمالية إلى أكثر من مليار ريال، حيث أنشئت ثلاثة مشروعات لشبكة النقل، إضافة إلى 97 مشروعاً لتعزيز مشاريع التوزيع.

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