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بعد تجديد تعاقده حتى 2025

أرقام تُزين مسيرة رامي ربيعة مع الأهلي

الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٨ مساءً
أرقام تُزين مسيرة رامي ربيعة مع الأهلي
المواطن - فريق التحرير

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يُعد رامي ربيعة من العناصر المؤثرة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري طوال السنوات الماضية، ما دفع الإدارة لتجديد عقده والاستمرار لفترة أطول.

الأهلي يُجدد عقد ربيعة

وكان عقد رامي ربيعة ينتهي مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، قبل أن يعلن النادي بالأمس عن تجديد عقده لمدة موسمين حتى عام 2025.

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رامي ربيعة
ربيعة – المصدر @AlAhly

أرقام رامي ربيعة

وبدأ ربيعة مشواره في الفئات السنية بالنادي الأهلي المصري، قبل أن يتم تصعيده للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم في 2011، حينما كان يبلغ 18 عامًا، وخاض تجربة احترافية لمدة عام واحد في 2014، قبل أن يعود مجددًا.

رامي ربيعة
ربيعة – المصدر @AlAhly

ولعب رامي ربيعة صاحب الـ30 عامًا، 239 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري في جميع البطولات، وساهم في تسجيل 18 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 15 مرة، كما قدم 3 تمريرات حاسمة.

وتوج رامي ربيع بـ19 لقبًا مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومن أبرزها؛ الدوري المصري الممتاز 7 مرات، دوري أبطال إفريقيا 5 مرات، وكأس السوبر الإفريقي 3 مرات، بجانب المشاركة في كأس العالم للأندية.

رامي ربيعة
ربيعة – المصدر @AlAhly

الأهلي يُلاقي منتخب السويس

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة منتخب السويس، عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

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