أرقام تُزين مسيرة رامي ربيعة مع الأهلي

يُعد رامي ربيعة من العناصر المؤثرة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري طوال السنوات الماضية، ما دفع الإدارة لتجديد عقده والاستمرار لفترة أطول.

الأهلي يُجدد عقد ربيعة

وكان عقد رامي ربيعة ينتهي مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، قبل أن يعلن النادي بالأمس عن تجديد عقده لمدة موسمين حتى عام 2025.

أرقام رامي ربيعة

وبدأ ربيعة مشواره في الفئات السنية بالنادي الأهلي المصري، قبل أن يتم تصعيده للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم في 2011، حينما كان يبلغ 18 عامًا، وخاض تجربة احترافية لمدة عام واحد في 2014، قبل أن يعود مجددًا.

ولعب رامي ربيعة صاحب الـ30 عامًا، 239 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري في جميع البطولات، وساهم في تسجيل 18 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 15 مرة، كما قدم 3 تمريرات حاسمة.

وتوج رامي ربيع بـ19 لقبًا مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومن أبرزها؛ الدوري المصري الممتاز 7 مرات، دوري أبطال إفريقيا 5 مرات، وكأس السوبر الإفريقي 3 مرات، بجانب المشاركة في كأس العالم للأندية.

الأهلي يُلاقي منتخب السويس

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة منتخب السويس، عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.