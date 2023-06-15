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بعد إعلانه الرحيل رسميًا

أرقام تُزين مشوار موسيماني مع الأهلي

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٥ مساءً
أرقام تُزين مشوار موسيماني مع الأهلي
المواطن - فريق التحرير

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خطف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأنظار مع المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني خلال منافسات الموسم الرياضي المنصرم، إلا أنه أعلن الرحيل رسميًا اليوم.

موسيماني مع الأهلي

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 29 مباراة تحت قيادة موسيماني، ونجح في تحقيق الفوز 19 مرة، وتعادل 7 مواجهات، وخسر 3 مرات، ليحصد 64 نقطة في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

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النادي الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

وبدأ موسيماني مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وهو في المركز السابع بنسبة انتصارات بلغت 40%، إلا أنه أنهى منافسات الموسم الرياضي في صدارة دوري يلو بمعدل فوز وصل إلى 65.5%.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في حسم الصعود لدوري روشن السعودي، قبل 4 جولات على نهاية الموسم، وواصل التألق مع مدربه الجنوب إفريقي، وتمكن من حصد اللقب.

النادي الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

الرحيل عن الأهلي

وأصدر موسيماني بيانًا جاء فيه: “مع إنهاء علاقتي مع النادي الأهلي السعودي أتطلع إلى تجربة جديدة، أعرب عن بالغ سعادتي لإنجاز المهمة الصعبة في إعادة الفريق لدوري المحترفين في غضون 8 أشهر.. لم نتأهل فقط بل حققنا لقب دوري الدرجة الأولى”.

وأضاف: “لم نكن لنحقق هذا الإنجاز بدون اللاعبين الذين لعبوا بقلوبهم، شكرًا للدعم المستمر من مشجعي الأهلي، وجودكم في المدرجات في مباريات الذهاب والإياب كان أفضل حافز.. أتمنى للفريق دوام النجاح في مساعيه المقبلة”.

موسيماني
المدرب الجنوب إفريقي – المصدر @ALAHLI_FC

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