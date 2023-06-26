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النجدي من 1500 ريال إلى 2500 ريال

أسعار الأضاحي تبدأ من 1000 ريال في محافظة حقل

الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٢ مساءً
أسعار الأضاحي تبدأ من 1000 ريال في محافظة حقل
المواطن - واس

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تشهد أسواق المواشي بمحافظة حقل التابعة لمنطقة تبوك، قُبيل عيد الأضحى المبارك حركة شرائية كثيفة، حيث يتوافد المواطنين والمقيمين على أسواق وحلقة بيع الماشية لانتقاء أضاحيهم وفق الشروط الشرعية.

أسعار الأضاحي في حقل

وانتعشت حركة السوق ووفرة المواشي والأسعار بالمحافظة بجميع أنواعها مثل: الخروف “النعيمي” الذي تتراوح أسعاره من 1300 ريال إلى 2000 ريالٍ، فيما يتراوح “النجدي” من 1500 ريال إلى 2500 ريالٍ، والسواكني يتراوح من 1300 ريالٍ إلى 1500 ريالٍ ، بينما الماعز “التيوس” من 1000 ريال إلى 1600 ريالٍ ، و الجورجي يتراوح من 1500 ريال إلى 1950 ريالاً، و النعيمي التُركي والأردني من 1600 ريال إلى 1900 ريالٍ.

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وفي لقاءات بعدد من مربي وتجار الماشية أكدوا استعدادهم المبكر لموسم عيد الأضحي المبارك، بتوفير مختلف أنواع الأضاحي ما بين المحلي والمستورد، تلبيةً لرغبات الزبائن مؤكدين حرصهم على توفير الغذاء والرقابة البيطرية للأضاحي.

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