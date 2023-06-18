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في مدارس أمجاد قرطبة

أضرار المخدرات وخطرها محاضرة لرئيس الأمر بالمعروف بالرياض

الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٣ مساءً
أضرار المخدرات وخطرها محاضرة لرئيس الأمر بالمعروف بالرياض
المواطن - فريق التحرير

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ألقى رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الرياض، الشيخ محمد بن مروعي خواجي، كلمة توعوية عن أضرار المخدرات وخطرها، بالتعاون مع مدارس أمجاد قرطبة الأهلية خلال المعرض التثقيفي والتوعوي، بحضور عدد من الطلاب، والتي جاءت تزامناً مع الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات.

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أضرار المخدرات وخطرها

وصاحب اللقاء تفعيل البرنامج التوعوي والوقائي “فاجتنبوه لعلكم تفلحون”، مبيناً “خواجي” الأهداف التي سعت إليها الرئاسة العامة وفروعها من خلال البرنامج، والتي تتمثل في بيان الحكم الشرعي لتحريم المخدرات، وإبراز خطرها وأضرارها على المجتمع، وإبراز جهود المملكة العربية السعودية في محاربتها، وإسهام الرئاسة العامة مع الجهات المعنية في الحد من انتشارها.

متابعة مدير الأمر بالمعروف

وتأتي تلك البرامج بمتابعة فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، امتداداً لتوجيهات واهتمام معالي الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

 

 

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