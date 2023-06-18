أضرار المخدرات وخطرها محاضرة لرئيس الأمر بالمعروف بالرياض

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ألقى رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الرياض، الشيخ محمد بن مروعي خواجي، كلمة توعوية عن أضرار المخدرات وخطرها، بالتعاون مع مدارس أمجاد قرطبة الأهلية خلال المعرض التثقيفي والتوعوي، بحضور عدد من الطلاب، والتي جاءت تزامناً مع الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات.
وصاحب اللقاء تفعيل البرنامج التوعوي والوقائي “فاجتنبوه لعلكم تفلحون”، مبيناً “خواجي” الأهداف التي سعت إليها الرئاسة العامة وفروعها من خلال البرنامج، والتي تتمثل في بيان الحكم الشرعي لتحريم المخدرات، وإبراز خطرها وأضرارها على المجتمع، وإبراز جهود المملكة العربية السعودية في محاربتها، وإسهام الرئاسة العامة مع الجهات المعنية في الحد من انتشارها.
وتأتي تلك البرامج بمتابعة فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، امتداداً لتوجيهات واهتمام معالي الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.