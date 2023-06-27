أطفال الحجيج يرسمون البهجة في مشعر عرفات

وثقت مشاهد عبر طرقات مشعر عرفات، وبالقرب من مخيمات الحجاج، أطفالاً على العربات الصغيرة، وآخرين محمولين على أكتاف آبائهم، معبرين عن فرحتهم الغامرة بالرحلة الإيمانية.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية عبر حسابها بموقع “تويتر” صورَا تظهر مرافقة الأطفال ذويهم إلى مشعر عرفات في مشاهد مليئة بالبهجة والفرح ، ليشهدوا مع والديهم لحظات أداء مناسك الحج، ويرسمون لوحات جميلة، بعد توشحهم بملابس الإحرام الأبيض.

التوافد لمشعر عرفات

بدأ حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح هذا اليوم الثلاثاء التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1444هـ بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية، ملبين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.

وواكبت قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات الطاهر متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.

وبجاهزية تامة لمختلف القطاعات الحكومية العاملة في خدمة الحجاج وفرت في مختلف أنحاء المشعر الخدمات الطبية والإسعافية والتموينية وما يحتاج إليه ضيوف الرحمن الذين قطعوا المسافات وتحملوا المشقة من أنحاء المعمورة؛ ليؤدوا الركن الخامس من أركان الإسلام حامدين العلي القدير على ما هداهم إليه.