أطفال الحجيج يرسمون البهجة في مشعر عرفات الحجاج يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في مسجد نمرة ابن سعيد في خطبة يوم عرفة: في اجتماع الكلمة صلاح الدين والدنيا وتحقيق المصالح إرشاد 8703 حجاج تائهين في يوم التروية عرفات ومزدلفة الأعلى حرارة اليوم بـ 46 مئوية زوجة ترعى زوجها بعد بتر أطرافه الأربعة وتساعده على أداء الحج لحظة إسعاف بعض الحجاج المصابين في صعيد عرفات مشاهد الدعاء والمناجاة من جبل الرحمة بمشعر عرفات 13 حالة إجهاد حراري بين الحجيج في صعيد عرفات بدر بن سلطان يصل إلى عرفات ويستقبل خطيب يوم عرفة
وثقت مشاهد عبر طرقات مشعر عرفات، وبالقرب من مخيمات الحجاج، أطفالاً على العربات الصغيرة، وآخرين محمولين على أكتاف آبائهم، معبرين عن فرحتهم الغامرة بالرحلة الإيمانية.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية عبر حسابها بموقع “تويتر” صورَا تظهر مرافقة الأطفال ذويهم إلى مشعر عرفات في مشاهد مليئة بالبهجة والفرح ، ليشهدوا مع والديهم لحظات أداء مناسك الحج، ويرسمون لوحات جميلة، بعد توشحهم بملابس الإحرام الأبيض.
بدأ حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح هذا اليوم الثلاثاء التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1444هـ بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية، ملبين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.
وواكبت قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات الطاهر متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.
وبجاهزية تامة لمختلف القطاعات الحكومية العاملة في خدمة الحجاج وفرت في مختلف أنحاء المشعر الخدمات الطبية والإسعافية والتموينية وما يحتاج إليه ضيوف الرحمن الذين قطعوا المسافات وتحملوا المشقة من أنحاء المعمورة؛ ليؤدوا الركن الخامس من أركان الإسلام حامدين العلي القدير على ما هداهم إليه.