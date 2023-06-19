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يستهدف وصول الحجاج إلى 2 مليون هذا العام

أعداد الحجاج تعود لوضعها المعتاد قبل جائحة كورونا

الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٠ صباحاً
أعداد الحجاج تعود لوضعها المعتاد قبل جائحة كورونا
المواطن - فريق التحرير

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رصدت قناة العربية الأعداد المهيبة للحجاج في أول ليالي شهر ذي الحجة، إذ شهدت ساحات المسجد الحرام عددًا كبيرًا من الحجيج الذين ملؤوا ساحاته لأداء الطواف القدوم، والصلوات والعبادات، استعدادًا لأداء مناسك الحج.

مشاهد مهيبة

وبين مقطع الفيديو الذي نشرته قناة العربية، الوفود من الحجيج في ساحات المسجد الحرام، في منظر مهيب لا يتكرر كثيرًا، فيما أشارت القناة إلى أن الأعداد عادت لوضعها المعتاد قبل جائحة كورونا.

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2 مليون حاج

وأوضح مراسل القناة أنه يستهدف وصول أعداد الحجاج هذا العام إلى نحو 2 مليون حاج، منهم 210 آلاف حاج من داخل السعودية.

عودة أعداد الحجاج

ثمن الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، ما ورد في جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ببشرى الإعلان عن عودة أعداد الحجاج في موسم هذا العام 1444هـ/ 2023م إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا، مؤكدًا أن هذه البشرى أثلجت صدور المسلمين قاطبة في العالم.

أجواء آمنة

حمد السديس الله سبحانه وتعالى على ما منّ به على هذه البلاد المباركة من نعمة الأمن والأمان في الأوطان، والصحة في الأبدان، معربًا عن سعادته وفرحته البالغة بعودة أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل الجائحة، دون قيود على العُمر في أجواء تعبدية صحية آمنة.

وأكد الرئيس العام أن الرئاسة بدأت مبكرًا في التهيئة لموسم الحج القادم، لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن وفق أعلى معايير الجودة، مثنيًا على الجهود المباركة لكافة قطاعات منظومة الخدمات المعنية بالعمرة، والتي تمخضت عن تمكين سبعة ملايين معتمر من أداء المناسك في عام 2022م.

وأكد السديس أن ولاة أمر هذه البلاد المباركة حريصون على خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وتكريس التسامح والوسطية وإيصال رسالة الحرمين إلى العالم.

 

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