أفعى حية تخرج من فم أناكوندا عملاقة

جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تطلق بوابة القبول الإلكترونية الدفاع المدني يواصل جهوده لتأمين سلامة الحجاج 3 خطوات لمعرفة أسباب عدم الأهلية بـ حساب المواطن أرامكو تعلن موعد التقديم في برامج التدريب الجامعي والمهني إحباط تهريب 200 كيلو قات في جازان مودريتش يحسم مصيره حول الانتقال لـ دوري روشن جماهير الاتحاد تطالب بترشح أنمار الحائلي لقطات لجريان سيول مركز عفراء في بلقرن أمر يعطل إتمام صفقة انتقال لوكاكو إلى الهلال لوحات طرق وشوارع المدينة المنورة بـ الخط المدني
وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة خروج أفعى حية من فم أناكوندا عملاقة.
وأظهر المقطع، المتداول، أفعى عملاقة في إحدى الغابات في الأمازون، تتحرك ببطء، وفجأة خرج من فمها أفعى حية في مشهد غير متوقع.
يذكر أن الأناكوندا واسمها العلمي “Eunectes”، هي ثعابين من فصيلة الأصلات، معروفة بحجمها الكبير، يصل طولها إلى 6 أمتار في الوضع الطبيعي وهناك بعض الطفرات وصلت إلى 10 أمتار.
وهذا الثعبان موطنه الأصلي في أمريكا الجنوبية (أناكوندا متطورة) وأما الأناكوندا غير المتطورة فتعيش في أستراليا.