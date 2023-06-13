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أفعى حية تخرج من فم أناكوندا عملاقة

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٢ مساءً
أفعى حية تخرج من فم أناكوندا عملاقة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة خروج أفعى حية من فم أناكوندا عملاقة.

مشهد غير متوقع

وأظهر المقطع، المتداول، أفعى عملاقة في إحدى الغابات في الأمازون، تتحرك ببطء، وفجأة خرج من فمها أفعى حية في مشهد غير متوقع.

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موطن الأناكوندا

يذكر أن الأناكوندا واسمها العلمي “Eunectes”، هي ثعابين من فصيلة الأصلات، معروفة بحجمها الكبير، يصل طولها إلى 6 أمتار في الوضع الطبيعي وهناك بعض الطفرات وصلت إلى 10 أمتار.

وهذا الثعبان موطنه الأصلي في أمريكا الجنوبية (أناكوندا متطورة) وأما الأناكوندا غير المتطورة فتعيش في أستراليا.

 

 

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