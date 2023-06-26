الحاج بعاوي.. تعرض لكسر ويتم تجهيزه لأداء المناسك بمستشفى جبل الرحمة رئيس أرامكو يدعو لمزيد من التأثير الآسيوي في المناقشات العالمية لتحوّلات الطاقة الصادرات السعودية غير النفطية للولايات المتحدة تسجل أعلى مستوى استعداد المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة لخدمة الحجاج أكثر من مليون مستفيد من برنامج التطويف المركزي نتائج إيجابية لـ عقار فعال ضد سرطان القولون توضيح من حساب المواطن بشأن موظفي القطاع الخاص برنامج دعوي بمسجد الخيف في مشعر منى خلال أيام الحج مشاهد جوية لـ قطار المشاعر أثناء نقله الحجاج لمخيماتهم في مشعر منى توزيع أساور معصم اليد للزائر الصغير بالمسجد الحرام
أنهت الإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين بالمسجد الحرام برنامجها (التطويف المركزي) والذي يقدم خدمة التطويف والإرشاد والتوعية الميدانية لضيوف الرحمن، وذلك بالتعاون مع المجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف ومقدمي خدمة حجاج الخارج.
وأفاد مدير الإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين أحمد الدهاس أن برنامج التطويف المركزي قدم الخدمة لـ (1.094.230) مستفيدًا، مبينًا أن عدد مقدمي الخدمة (170) مطوّفًا، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي بتوجيهات من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- في خدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله.