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بلغ عدد مطوفي الخدمة 170 مطوفًا

أكثر من مليون مستفيد من برنامج التطويف المركزي

الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٠ صباحاً
أكثر من مليون مستفيد من برنامج التطويف المركزي
المواطن - واس

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أنهت الإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين بالمسجد الحرام برنامجها (التطويف المركزي) والذي يقدم خدمة التطويف والإرشاد والتوعية الميدانية لضيوف الرحمن، وذلك بالتعاون مع المجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف ومقدمي خدمة حجاج الخارج.

عدد المستفيدين

وأفاد مدير الإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين أحمد الدهاس أن برنامج التطويف المركزي قدم الخدمة لـ (1.094.230) مستفيدًا، مبينًا أن عدد مقدمي الخدمة (170) مطوّفًا، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي بتوجيهات من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- في خدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله.

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