أليغري يحسم موقفه من عرض الهلال

حسم المدير الفني ليوفنتوس، ماسيمليانو أليغري موقفه من العرض الذي قدمه الهلال، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

أليغري مستمر

وذكرت صحيفة “كوريري ديللو سبورت”: “العرض الذي تقدم به نادي الهلال لم يؤثر على أليغري، الذي يفضل البقاء مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس في الموسم المقبل، رغم العرض المغري”.

وأضافت الصحيفة الإيطالية: “عائلة أليغري تعتبر مدينة تورينو بمثابة موطن حقيقي بالنسبة لها ولا تفضل الانتقال إلى بلد آخر، كما أن يوفنتوس لا يخشى رحيل مدربه في الصيف الحالي”.

تفاصيل عرض الهلال

وكانت صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت”، قد كشفت، اليوم السبت، أن نادي الهلال قدم عرضًا مغريًا للمدرب الإيطالي أليغري براتب ضخم يفوق ما يحصل عليه مع يوفنتوس حاليًا.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية، أن المدرب يحصل على راتب سنوي مع يوفنتوس يقدر بـ9 ملايين يورو، ويمتد عقده حتى صيف عام 2025، مؤكدة أن عرض الهلال يحظى بموافقة اليوفي.

الهلال يُحدد البدلاء

ووضعت إدارة نادي الهلال، المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، لويس إنريكي، ومدرب وولفرهامبتون، جولين لوبيتيجي كبدلاء في حالة عدم إتمام التعاقد مع المدير الفني الإيطالي.

وتسعى الإدارة لحسم ملف المدير الفني سريعًا، لفتح ملف اللاعبين الأجانب والصفقات المحلية، من أجل ضمان تواجدهم خلال معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم المقبل.