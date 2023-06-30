أمانة جدة تزيل 149 مسلخًا مخالفًا بنطاق بلدية طيبة أمير الكويت وولي عهده يهنئان الملك سلمان جموع المصلين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الحرام الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الكونغو الديمقراطية حجاج بيت الله الحرام .. طبتم آمنين وزارة الحج: خففوا الأمتعة في المسجد الحرام حاج يرمي الجمرات على طريقة ضربات الجزاء توافد الحجاج لأداء طواف الوداع ثاني أيام التشريق السديس: متابعة ولي العهد لتفاصيل خدمة الحجيج وراء نجاح موسم الحج خطيب المسجد النبوي: داوموا على الطاعات فالقليل الدائم قصد واعتدال
أزالت أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية طيبة الفرعية, 149 مسلخاً عشوائياً إلى جانب رصد وتحريك 276 مركبة تمارس بيع الأغنام في غير المواقع المصرحة، وذلك ضمن جهود الأمانة في رصد مخالفات الذبح والبيع العشوائية خلال أيام العيد، وحفاظاً على سلامة الغذاء ومكافحة مظاهر التشوه البصري.
وأوضح رئيس بلدية طيبة الفرعية المهندس محمد جابر الزهراني، أن إجمالي المركبات التي خضعت لعمليات التفتيش عبر منفذ طريق عسفان يوم أمس بلغ نحو 1085 مركبة، مؤكداً بذل كافة الجهود للتصدي لمحاولات نقل وتداول اللحوم الفاسدة ومجهولة المصدر والتي تتصاعد وتيرتها خلال موسم الحج.