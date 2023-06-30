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رصد وتحريك 276 مركبة مخالفة تبيع الأغنام

أمانة جدة تزيل 149 مسلخًا مخالفًا بنطاق بلدية طيبة

الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٩ مساءً
أمانة جدة تزيل 149 مسلخًا مخالفًا بنطاق بلدية طيبة
المواطن - واس

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أزالت أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية طيبة الفرعية, 149 مسلخاً عشوائياً إلى جانب رصد وتحريك 276 مركبة تمارس بيع الأغنام في غير المواقع المصرحة، وذلك ضمن جهود الأمانة في رصد مخالفات الذبح والبيع العشوائية خلال أيام العيد، وحفاظاً على سلامة الغذاء ومكافحة مظاهر التشوه البصري.

تفتيش المركبات

وأوضح رئيس بلدية طيبة الفرعية المهندس محمد جابر الزهراني، أن إجمالي المركبات التي خضعت لعمليات التفتيش عبر منفذ طريق عسفان يوم أمس بلغ نحو 1085 مركبة، مؤكداً بذل كافة الجهود للتصدي لمحاولات نقل وتداول اللحوم الفاسدة ومجهولة المصدر والتي تتصاعد وتيرتها خلال موسم الحج.

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