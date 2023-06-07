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أمطار غزيرة وبرق على طريق الباحة الطائف

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٣ صباحاً
أمطار غزيرة وبرق على طريق الباحة الطائف
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على طريق الباحة الطائف مصحوبة ببرق شديد، وتحديداً على أحياء جنوب الطائف.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

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سحب رعدية ممطرة

كما تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، تبوك والمدينة المنورة.

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