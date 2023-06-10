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لوقف تفاعل الانشطار النووي

أوكرانيا تضع آخر مفاعل بمحطة زابوريجيا بحالة إغلاق بارد

السبت ١٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٣ مساءً
أوكرانيا تضع آخر مفاعل بمحطة زابوريجيا بحالة إغلاق بارد
المواطن - فريق التحرير

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قالت وكالة الطاقة النووية الأوكرانية إنها وضعت آخر مفاعل عامل في محطة زابوريجيا للطاقة النووية بحالة إغلاق بارد، وهو إجراء احترازي للسلامة وسط فيضانات كارثية خلفها انهيار سد كاخوفكا.

ماذا يعني الإغلاق البارد؟

خمسة مفاعلات من أصل ستة في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، هي بالفعل في حالة إغلاق بارد، حيث يتم إدخال جميع قضبان التحكم في قلب المفاعل لوقف تفاعل الانشطار النووي وتوليد الحرارة والضغط.

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ويوجد داخل المفاعل قضبان تحكم مملوءة بكريات من المواد مثل البورون أو الهافنيوم أو الكادميوم التي تلتقط النيوترونات بسهولة.

أوكرانيا تضع آخر مفاعل بمحطة زابوريجيا بحالة إغلاق بارد

وعندما يتم خفض قضبان التحكم في قلب المفاعل فإنها تمتص النيوترونات وبالتالي لا يمكن أن تشارك في سلسلة التفاعل.

وعلى العكس عندما ترفع قضبان التحكم فإن المزيد من النيوترونات تضرب نواة اليورانيوم235 أو البلوتونيوم 239 في قضبان الوقود القريبة ويشتد تفاعل السلسلة، وتتم إزالة حرارة التفاعل الانشطاري بواسطة الماء والذي يعمل أيضا على تخفيف ردود الفعل النيوترونية.

لا يوجد تهديد مباشر

وقالت وكالة الطاقة النووية الأوكرانية في بيان في لها الجمعة إنه لا يوجد تهديد مباشر لمحطة زابوريجيا بسبب انهيار سد كاخوفكا على نهر دنيبر الذي أجبر الآلاف على الفرار من الفيضانات، وأدى إلى انخفاض حاد في مستويات المياه المستخدمة للمساعدة في تبريد المنشأة.

أوكرانيا تضع آخر مفاعل بمحطة زابوريجيا بحالة إغلاق بارد

ومع توقف جميع التفاعلات النووية، تنخفض درجات الحرارة والضغط داخل المفاعلات تدريجيا، مما يقلل من الكثافة المطلوبة لتبريد الوقود المشع بالماء.

ومن المقرر أن يزور رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية أوكرانيا في الأيام المقبلة.

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