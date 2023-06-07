أولمبياد البرمجة يواصل استقبال طلبات الالتحاق بمسابقة المتوسطة والثانوية

يواصل الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي الذي أطلقته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” استقبال طلبات الطلاب والطالبات في المرحلتين المتوسطة والثانوية في المملكة، الراغبين في الالتحاق بالنسخة الأولى من المسابقة، والتي ستقام في بداية العام الدراسي القادم 1445هـ.

مراحل النسخة الأولى

وتتضمن مراحل النسخة الأولى من الأولمبياد مرحلتين الأولى -عن بعد-، والأخيرة حضورية في مدينة الرياض، حيث تشمل مزايا المشاركة في الأولمبياد ميداليات للفائزين، ومكافآت مالية، وشهادة لجميع المشاركين، فضلًا عن فرصة المشاركة في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية.

ويهدف الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي إلى اكتشاف المتميزين من طلاب التعليم العام في التفكير الحسابي للتحليل ومعالجة المشكلات البرمجية للدخول في مجال الذكاء الاصطناعي، وبناء وتمكين قدرات وكفاءات الجيل القادم في البرمجة والذكاء الاصطناعي، واحتضان الناشئين من الطلاب واستثمار قدراتهم الذهنية في حل المشكلات المعقدة، فضلًا عن الإسهام في بناء جيل مبدع قادر على التنافس العلمي في الأولمبيادات الدولية في مجال المعلوماتية والذكاء الاصطناعي.

شروط الانضمام

واشتملت شروط الانضمام في الأولمبياد أن يكون الطالبـ / ـة سعودي الجنسية، وأن يكون الطالبـ / ـة من طلبة الصفوف المستهدفة (من أول متوسط إلى ثالث ثانوي) في سنة تنفيذ المسابقة، والتسجيل للمشاركة عن طريق الموقع الإلكتروني، ودخول المرحلة الأولى من المسابقة، والحضور الشخصي للمتسابق خلال المرحلة الثانية.

ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل والاطلاع على مزيد من المعلومات من خلال زيارة الرابط (هنا).