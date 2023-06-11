إثيوبي في قبضة الأمن لترويجه الحشيش والإمفيتامين بجدة

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قبضت شرطة محافظة جدة على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجه مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزته مبلغ مالي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.