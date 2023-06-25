إحباط ترويج 55.816 قرصًا خاضعًا للتداول الطبي في الرياض

استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات، كشفت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على القبض على مقيم و4 مواطنين، باتخاذهم منزلًا شرق مدينة الرياض وكرًا لترويج المخدرات.

تفاصيل الضبطيات

ولفت الأمن العام خلال مقطع فيديو، إلى أن إدارة التحريات والبحث الجنائي في الرياض كشفت ضبط 55.816 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وحشيش ومادة الإمفيتامين وأسلحة نارية وذخيرة حية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

كمين أمني

وفي سياق متصل، وثق الأمن العام لحظة القبض على المروجين، وضبط المروجين، إثر إعداد كمين أمني لهم، وضبطهم بأحدث الأجهزة التقنية.