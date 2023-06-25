سبب رفض ماسيمليانو أليجري عرض تدريب الهلال إيلون ماسك: مصارعتي لمارك في قفص حديدي احتمال وارد إحباط ترويج 55.816 قرصًا خاضعًا للتداول الطبي في الرياض الأهلي المصري يعبر منتخب السويس في كأس مصر وظائف شاغرة في العليان القابضة ثعبان ضخم يقتحم موقفًا للسيارات بالنمسا وظائف شاغرة لدى مصفاة ساتورب وظائف شاغرة للسائقين بفروع شركة غازكو غموض يحيط بمصير قائد فاغنر بعد صور السيلفي مع المارة وفاة ثاني فنان عراقي خلال أقل من 24 ساعة
استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات، كشفت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على القبض على مقيم و4 مواطنين، باتخاذهم منزلًا شرق مدينة الرياض وكرًا لترويج المخدرات.
ولفت الأمن العام خلال مقطع فيديو، إلى أن إدارة التحريات والبحث الجنائي في الرياض كشفت ضبط 55.816 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وحشيش ومادة الإمفيتامين وأسلحة نارية وذخيرة حية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
وفي سياق متصل، وثق الأمن العام لحظة القبض على المروجين، وضبط المروجين، إثر إعداد كمين أمني لهم، وضبطهم بأحدث الأجهزة التقنية.
🎥 | الحملة الأمنية على المخدرات مستمرة .. إدارة التحريات والبحث الجنائي تعلن ضبط (55,816) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وتقبض على (5) مروجين.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/MvUhoJ2zuf
— الأمن العام (@security_gov) June 25, 2023