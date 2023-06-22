Icon

جمهور الأهلي يترقب إعلان صفقة إدوارد ميندي Icon ضبط أكثر من مليون قرص أمفيتامين في عمليتين أمنيتين بالمدينة المنورة Icon اكتمال وصول ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج والعمرة والزيارة من 90 دولة Icon الجماهير تودع رؤوف خليف Icon جزيرة سندالة الفاخرة ستحول مشهد اليخوت في السعودية Icon إحباط تهريب 120 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بجازان Icon الرميان يشارك الرئيس الفرنسي إحدى الجلسات المغلقة في قمة باريس Icon الهلال يسعى لضم برناردو سيلفا Icon يوفنتوس يودع دي ماريا: نتمنى لك الأفضل Icon كيف يمكن التسجيل في حساب المواطن 1444 ؟ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
جرى استكمال الإجراءات النظامية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

إحباط تهريب 120 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بجازان

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٢ مساءً
إحباط تهريب 120 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بجازان
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (120) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

الإبلاغ عن عمليات التهريب

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى المراعي في 3 مدن

وظائف شاغرة لدى المراعي في 3 مدن

49 موقعًا للرد على استفسارات ضيوف الرحمن

49 موقعًا للرد على استفسارات ضيوف الرحمن

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم