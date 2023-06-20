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جرى تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

إحباط تهريب 14000 قرص إمفيتامين بطائرة درون في تبوك

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٥ مساءً
إحباط تهريب 14000 قرص إمفيتامين بطائرة درون في تبوك
المواطن - واس

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في منطقه تبوك بقطاع حقل تهريب (14000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بواسطة طائرة درون، وجرى تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

 

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100 كجم قات

وفي وقت سابق، أحبطت الدوريات البرية لـ حرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (100) كيلوجرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

الإبلاغ واجب وطني

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة

لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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