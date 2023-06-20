إحباط تهريب 14000 قرص إمفيتامين بطائرة درون في تبوك

استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في منطقه تبوك بقطاع حقل تهريب (14000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بواسطة طائرة درون، وجرى تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

100 كجم قات

وفي وقت سابق، أحبطت الدوريات البرية لـ حرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (100) كيلوجرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

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