Icon

الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة عند 5.25 % Icon السعودية ترفع الحظر عن استيراد اللحوم ومنتجاتها من أوغندا Icon تأهب جوي في جميع أنحاء أوكرانيا Icon ترقب بالأسواق العالمية لقرار الفيدرالي الأمريكي Icon اللواء المربع يقف على إنهاء إجراءات الحجاج عبر ميناء جدة الإسلامي Icon جماهير الهلال تطلب ترشح فهد بن نافل Icon وظائف شاغرة لدى رعاية الطبية Icon لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا Icon إحصائية تكشف أسباب هجمات أسماك القرش حول العالم Icon تغريم شركة المطاحن الأولى 10 ملايين ريال لمخالفتها نظام المنافسة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
تم ضبط 8 مروجين وإحالتهم إلى النيابة العامة

إحباط تهريب 410 آلاف قرص من الإمفيتامين في جدة

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٤ مساءً
إحباط تهريب 410 آلاف قرص من الإمفيتامين في جدة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامـة لمكافحة المخدرات، الرائـد مـروان الحازمـي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن السعودية وشبابها، أسفرت عن ضبط 410 آلاف قـرص مـن مـادة الإمفيتامين المخدر مخفية داخـل شاحنة نقـل بضائع ووكـر معـد للترويج بمحافظة جدة، والقبض على 8 مروجين، وهـم 5 مخالفين لنظـام أمـن الحـدود مـن الجنسية اليمنية ومقيمـان مـن الجنسيتين السورية والسودانية ومواطن، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية.

ولفتت المديرية العامة للمكافحة، في تغريدة عبر موقع تويتر، إلى أنه جرى إيقافهـم واتخاذ الإجراءات النظامية الأوليـة بحقهـم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

قد يهمّك أيضاً
القبض على مقيمين لترويجهما مادة الحشيش المخدر في جدة

القبض على مقيمين لترويجهما مادة الحشيش المخدر في جدة

مدرسة بالقصيم تقيم حفل استقبال لطالبها بعد شفائه من حادث

مدرسة بالقصيم تقيم حفل استقبال لطالبها بعد شفائه من حادث

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شركة البحر الأحمر تعلن عن 113 وظيفة شاغرة
حصاد اليوم

شركة البحر الأحمر تعلن عن 113 وظيفة...

حصاد اليوم
القبض على 3 مقيمين لترويجهم لحملات حج وهمية
أخبار أمنية

القبض على 3 مقيمين لترويجهم لحملات حج...

أخبار أمنية
العليمي: نشكر السعودية لردعها التهديدات عن الأمة العربية
السعودية اليوم

العليمي: نشكر السعودية لردعها التهديدات عن الأمة...

السعودية اليوم
ضبط 8 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب
السعودية اليوم

ضبط 8 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب

السعودية اليوم
نصائح جاسم المطوع لعلاج المشكلات الأسرية
صحة وطب‎

نصائح جاسم المطوع لعلاج المشكلات الأسرية

صحة وطب‎
الدفاع المدني يواصل جهوده لتأمين سلامة الحجاج
السعودية اليوم

الدفاع المدني يواصل جهوده لتأمين سلامة الحجاج

السعودية اليوم
ضبط مستودع أغذية مخالف بجدة
السعودية اليوم

ضبط مستودع أغذية مخالف بجدة

السعودية اليوم
وفاة نجم طاش ما طاش فهد الحيان
أخبار رئيسية

وفاة نجم طاش ما طاش فهد الحيان

أخبار رئيسية