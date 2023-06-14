إحباط تهريب 410 آلاف قرص من الإمفيتامين في جدة

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صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامـة لمكافحة المخدرات، الرائـد مـروان الحازمـي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن السعودية وشبابها، أسفرت عن ضبط 410 آلاف قـرص مـن مـادة الإمفيتامين المخدر مخفية داخـل شاحنة نقـل بضائع ووكـر معـد للترويج بمحافظة جدة، والقبض على 8 مروجين، وهـم 5 مخالفين لنظـام أمـن الحـدود مـن الجنسية اليمنية ومقيمـان مـن الجنسيتين السورية والسودانية ومواطن، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية.
ولفتت المديرية العامة للمكافحة، في تغريدة عبر موقع تويتر، إلى أنه جرى إيقافهـم واتخاذ الإجراءات النظامية الأوليـة بحقهـم وإحالتهم إلى النيابة العامة.