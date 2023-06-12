إحباط تهريب 480 ألف حبة محظورة بميناء جدة

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تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب 480000 حبة خاضعة للرقابة الطبية، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في إرسالية وردت إلى السعودية عبر الميناء.
وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية عبارة عن “أقمشة” وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مخبأة داخل الإرسالية.
وأوضحت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهما وهما شخصان.
وشددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات السعودية، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.
ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] والرقم الدولي (00966114208417)، مؤكدةً أنها تقوم من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.
#ارقد_وآمن | جمرك ميناء جدة الإسلامي يُحبط محاولة تهريب 480 ألف حبة خاضعة للرقابة الطبية، عُثر عليها مخبأة في إرسالية "أقمشة" وردت إلى المملكة عبر الميناء، وبالتنسيق مع @Mokafha_SA تم القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة وهما شخصان.
🔗| https://t.co/xTNudKrYqd#زاتكا pic.twitter.com/VAVkYrCN3n
— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) June 12, 2023