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جرى تسليمها لجهة الاختصاص

إحباط تهريب 602 كجم من القات بجازان

الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٢ مساءً
إحباط تهريب 602 كجم من القات بجازان
المواطن - واس

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أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تهريب (602) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الدائر، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.

طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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