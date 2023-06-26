إحباط تهريب 602 كجم من القات بجازان جدة موطن البطولات العالمية أول ظهور لـ بوتين منذ انتهاء تمرد فاغنر مغربي يكمل حجه بسلام رغم تعرض قدمه للكسر فيرمينو يوافق على عرض الأهلي فضل صيام يوم عرفه وما يستحب فيه من أعمال الأوقاف تُسهم في نجاح أكبر مشروع للترجمة أمانة عسير وبلدياتها تهيئ مصليات العيد بجميع المحافظات والمراكز ساعات حاسمة في صفقة انتقال بروزوفيتش للنصر درجة الحرارة في مشعر منى ظهر اليوم
أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تهريب (602) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الدائر، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.