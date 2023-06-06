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كانت مخبأة في إرساليات للسعودية

إحباط 3 محاولات لتهريب 660 ألف كبتاجون وأقراص ممنوعة

الثلاثاء ٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٨ مساءً
إحباط 3 محاولات لتهريب 660 ألف كبتاجون وأقراص ممنوعة
المواطن - فريق التحرير

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تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من إحباط 3 محاولات لتهريب 651,909 حبة كبتاجون وحبوب خاضعة للرقابة الطبية، عُثر عليها مُخبأة في إرساليات وردت إلى السعودية عبر عددٍ من المنافذ الجمركية.

وأوضحت الهيئة أنه في المحاولة الأولى تم إحباط محاولة تهريب 93,750 حبة خاضعة للرقابة الطبية، وذلك بعد أن عُثر عليها مُخبأة في إحدى الشاحنات القادمة عبر ميناء ضباء. وفي المحاولة الثانية تمكّن جمرك ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب 356,559 حبة خاضعة للرقابة الطبية، عُثر عليها مُخبأة في إرسالية بضائع متنوعة وردت عبر الميناء، في حين تم إحباط محاولة تهريب ثالثة في جمرك الحديثة، حيث عُثر على 201,600 حبة كبتاجون مُخبأة في تجاويف أرضية إحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ.

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القبض على مستقبليها

وأفادت الهيئة أنه جرى بعد إتمام عملية ضبط الممنوعات التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل السعودية، حيث تم القبض عليهم وعددهم 7 أشخاص.

وشددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات السعودية، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.

ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو على الرقم الدولي (00966114208417)، مؤكدةً أنها تقوم من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

 

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