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بعد أنباء التفاوض معه

إدريس: طريقة لعب نيمار مناسبة للهلال

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٤ مساءً
إدريس: طريقة لعب نيمار مناسبة للهلال
المواطن - فريق التحرير

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أكد نجم الاتحاد السابق، حمزة إدريس، أنه لا يستبعد انتقال نجوم عالميين إلى دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية، مشددًا على أن النجم البرازيلي نيمار مناسب لفريق الهلال.

نجوم عالميون بدوري روشن

وتحدث حمزة إدريس عن انتقال النجوم العالميين لدوري روشن السعودي، قائلًا: “بعد انضمام كريستيانو رونالدو للنصر وكريم بنزيما للاتحاد، فإن سمعة الكرة السعودية مغرية لأي لاعب”.

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وأضاف لبرنامج “في المرمى”: “العروض المقدمة من أندية الدوري السعودي حافز من الناحية المالية بشكل كبير، والدوري السعودي يجذب أي لاعب للقدوم له خصوصا في هذا التوقيت مع الطفرة والنمو التي تشهدها البلاد”.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @ittihad

نيمار مناسب للهلال

وتابع: “طريقة لعب نيمار مناسبة للهلال، وإذا انتقل إليه فسيكون إضافة كبيرة وقوية، فهو قادر على الانسجام والنجاح معه، وكذلك طريقته مناسبة للاتحاد والأهلي، واستبعد النصر بسبب تواجد تاليسكا، وهو قيمة فنية عالية ستفيد أي فريق”.

نيمار
النجم البرازيلي – المصدر cbssports

وارتبط اسم نيمار خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى صفوف الهلال، وذلك بعد فشل التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، وتُشير التقارير إلى أن الإدارة عرضت عليه راتبًا سنويًا 250 مليون يورو، حيث سيوقع على عقد لمدة 3 سنوات.

وفي السياق ذاته، تُشير التقارير إلى أن إدارة باريس سان جيرمان ستُرحب برحيل النجم البرازيلي الذي ينتهي عقده في صيف عام 2025، في حين أنه لم يلق الاهتمام المتوقع من الأندية الأوروبية الكبرى حتى الآن.

نيمار
النجم البرازيلي – المصدر @neymarjr

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