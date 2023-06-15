إدريس: طريقة لعب نيمار مناسبة للهلال

أكد نجم الاتحاد السابق، حمزة إدريس، أنه لا يستبعد انتقال نجوم عالميين إلى دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية، مشددًا على أن النجم البرازيلي نيمار مناسب لفريق الهلال.

نجوم عالميون بدوري روشن

وتحدث حمزة إدريس عن انتقال النجوم العالميين لدوري روشن السعودي، قائلًا: “بعد انضمام كريستيانو رونالدو للنصر وكريم بنزيما للاتحاد، فإن سمعة الكرة السعودية مغرية لأي لاعب”.

وأضاف لبرنامج “في المرمى”: “العروض المقدمة من أندية الدوري السعودي حافز من الناحية المالية بشكل كبير، والدوري السعودي يجذب أي لاعب للقدوم له خصوصا في هذا التوقيت مع الطفرة والنمو التي تشهدها البلاد”.

نيمار مناسب للهلال

وتابع: “طريقة لعب نيمار مناسبة للهلال، وإذا انتقل إليه فسيكون إضافة كبيرة وقوية، فهو قادر على الانسجام والنجاح معه، وكذلك طريقته مناسبة للاتحاد والأهلي، واستبعد النصر بسبب تواجد تاليسكا، وهو قيمة فنية عالية ستفيد أي فريق”.

وارتبط اسم نيمار خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى صفوف الهلال، وذلك بعد فشل التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، وتُشير التقارير إلى أن الإدارة عرضت عليه راتبًا سنويًا 250 مليون يورو، حيث سيوقع على عقد لمدة 3 سنوات.

وفي السياق ذاته، تُشير التقارير إلى أن إدارة باريس سان جيرمان ستُرحب برحيل النجم البرازيلي الذي ينتهي عقده في صيف عام 2025، في حين أنه لم يلق الاهتمام المتوقع من الأندية الأوروبية الكبرى حتى الآن.