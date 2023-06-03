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بسبب كثرة إصابات اللاعب

إدين هازارد يرحل عن ريال مدريد رسميًا

السبت ٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٤ مساءً
إدين هازارد يرحل عن ريال مدريد رسميًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلن ريال مدريد الإسباني مساء اليوم السبت، استغناءه بشكل رسمي عن النجم البلجيكي إدين هازارد حيث سيرحل عن صفوف الفريق نهاية يونيو الحالي.

ألقاب هازارد مع الريال

وذكر الموقع الرسمي للريال عبر الإنترنت أن النجم البلجيكي صاحب الـ31 سنة، سيغادر النادي بعد 4 سنوات حيث تُوج بـ 8 ألقاب وهم ” دوري أبطال أوروبا مرة، كأس العالم للأندية مرة واحدة، كأس السوبر الأوروبي مرة واحدة، لقبان في الدوري الإسباني، لقبان في كأس السوبر الإسباني، لقب وحيد في كأس ملك إسبانيا”.

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وكان النجم البلجيكي انضم إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2019 قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، لكن اللاعب لم يوفق مع الريال بسبب كثرة الإصابات، كما غاب عن الكثير من المباريات.

ماريانو دياز لاعب ريال مدريد السابق

وقبل الإعلان عن رحيل هازارد، كان ريال مدريد أعلن اليوم السبت رحيل كل من الدومنيكاني ماريانو دياز والإسباني ماركو أسينسيو.

وحقق ماريانو دياز مع الريال 13 بطولة وهم ” لقبان في دوري أبطال أوروبا و 3 ألقاب في كأس العالم للأندية، ولقبان في بطولة كأس السوبر الأوروبي، 3 ألقاب في الدوري الإسباني، لقب وحيد في كأس ملك إسبانيا، لقبان في كأس السوبر الإسباني، بينما رحل أسينسيو عن الفريق بعد 7 مواسم.

الريال ضد خيتافي

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